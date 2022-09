Jak walczyć z uzależnieniem od alkoholu? Pije coraz więcej młodych

W 2019 roku zdiagnozowano w Polsce zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu u ponad 163 tys. osób, w tym u ponad 143 tys. pacjentów był to zespół uzależnienia. Coraz więcej z nich to osoby młode.

Część osób uzależnionych od alkoholu „normalnie” funkcjonuje, spełniają bez zarzutu swoje role społeczne, zajmują nawet eksponowane stanowiska. Określani są mianem alkoholików „wysokofunkcjonujących”. Piją z umiarem, dbają o siebie, nienagannie się prezentują. Trudno im przyznać, nawet przed sobą, że mają problem z piciem, a tym bardziej zwrócić się po pomoc. Zdarza się, że problem ujawnia się w wyniku wydarzeń spowodowanych pod wpływem alkoholu, np. wypadków drogowych lub wykrycia choroby spowodowanej wieloletnim piciem.

Czy picie piwa uzależnia?

Jak twierdzą specjaliści nawet nadużywanie niskoprocentowych napojów alkoholowych, do których zaliczamy piwo, jest groźne. Często pijemy je na równi z bezalkoholowymi napojami, nie zdając sobie sprawy, że picie niskoprocentowych trunków również może prowadzić do uzależnienia.

Alkoholizm jest chorobą przewlekłą

Alkoholizm jest przewlekłą chorobą, która w wielu przypadkach prowadzi do przedwczesnego zgonu na skutek wyniszczenia organizmu. Nadużywanie alkoholu wywołuje:

Gdzie zwrócić się po pomoc?

Do poradni terapii uzależnień nie trzeba mieć specjalnego skierowania. Większa dostępność specjalistów i różnych form terapii ma pomóc uzależnionym od alkoholu osobom podjęcie leczenia na wcześniejszym etapie, zanim jeszcze nie doszło do degradacji organizmu. O wsparcie można też zwrócić się do lekarza rodzinnego. Lekarz może przepisać leki, żeby osoba walcząca z nałogiem bardziej komfortowo przeszła przez okres odstawienia alkoholu. Osoba uzależniona od alkoholu, która przestała pić, w pierwszych dniach po odstawieniu alkoholu czuje się bardzo źle, może mieć problemy ze snem, odczuwać niepokój, zawroty głowy lub dolegliwości gastryczne. Dolegliwości określane są jako tzw. zespół abstynencyjny.

Na czym polega terapia?

Podczas profesjonalnej terapii uzależniona osoba poznaje mechanizmy picia oraz powody, które skłaniają do sięgania po alkohol, uczy się również funkcjonować w stanie trzeźwości. Psycholodzy wskazują, że terapii powinni poddać się także bliscy osoby uzależnionej.

