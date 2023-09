Grooming – czym jest? Jak go rozpoznać i mu przeciwdziałać?

Grooming to jedna z technik manipulacji, a dokładniej mówiąc uwodzenie dzieci w sieci. Działania te zmierzają do nawiązania z osobą nieletnią relacji o charakterze seksualnym. Sprawca pozoruje przyjaźń, pociesza i wspiera swoją potencjalną ofiarę po to, by osiągnąć cel.

Należy podkreślić, że grooming to przestępstwo uregulowane w artykule 200a Kodeksu karnego. Przepis ten wskazuje, że wszelkie działania zmierzające do obcowania płciowego z małoletnim poniżej 15 lat, polegające również na nakłanianiu do czynów seksualnych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej podlegają karze pozbawienia wolności na okres lat 3. Dodatkowo, art. 200a § 2 określa, że już samo tylko złożenie propozycji małoletniemu o podłożu seksualnym za pośrednictwem sieci oraz działanie zmierzające do jej realizacji, ulega penalizacji – grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności na okres lat 2.

Jak wygląda grooming w praktyce?

Grooming jest procesem długotrwałym. Jest on podzielony na kilka etapów. W pierwszej fazie sprawca obserwuje swoją ofiarę i zbiera o niej wszystkie niezbędne informacje (gusta, zainteresowania, trudności, potrzeby itp.). Zgromadzone dane pozwalają pedofilowi ocenić jego szanse u ofiary oraz łatwiej nawiązać relacje z dzieckiem i wzbudzić jego zaufanie. Kolejne etapy groomingu to: pogłębienie relacji z ofiarą, analiza sytuacji oraz propozycje konkretnych działań.

Działanie podejmowane przez sprawcę zmierzają do pogłębiania i zacieśniania więzi z dzieckiem. Uwodziciel zwierza się dziecku ze swoich tajemnic i zachęca je do tego samego. Z czasem zaczyna zadawać coraz odważniejsze pytania dotyczące szczegółów z życia intymnego i relacji z własnym ciałem. Aby ocenić ryzyko zdemaskowania sprawca pyta o umiejscowienie komputera oraz czy rodzice lub opiekunowie wiedzą o nowej znajomości. Pojawiają się również prośby o to, by dziecko nie archiwizowało rozmów. Na ostatnim etapie groomingu pedofil nakłania do podejmowania różnych czynności o charakterze seksualnym, na przykład masturbacji a nawet do spotkania w rzeczywistości.

Aby podtrzymać relację sprawca zaczyna przedstawiać rodziców lub opiekunów dziecka w złym świetle, jako wrogów młodego człowieka. Siebie natomiast przedstawia jako przyjaciela. Bardzo często zaczyna też szantażować ofiarę, by ta utrzymała relację w tajemnicy.

Jak chronić dziecko przed groomingiem i przemocą w sieci?

Aby uchronić dziecko przed groomingiem przede wszystkim należy rozmawiać z nim na temat zagrożeń czyhających w sieci i zwracać baczną uwagę na to, jakie relacje nawiązuje ono w internecie. Nie jest wskazane zakazywanie korzystania z sieci, ponieważ zazwyczaj takie ograniczanie dostępu skutkuje jeszcze większą chęcią surfowania. Dziecko zaczyna robić to w tajemnicy, a to zwiększa podatność na wpływy.

W tym przypadku bardzo ważne jest również budowanie w pociesze poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa. Ofiarami groomingu najczęściej padają młodzi ludzie o niskiej samoocenie, odrzucone przez grupę rówieśniczą, które nie mają wsparcia ze strony rodziców, przyjaciół, opiekunów. Chcąc zwrócić na siebie uwagę stają się podatne na manipulację. Rodzice i opiekunowie powinni budować o więź z dzieckiem. Dlatego należy interesować się tym co robi i lubi pociecha oraz z jakimi problemami się boryka.

Gargamel oskarżony o przemoc i grooming

Gargamel to pseudonim Jakuba Chuptysia – popularnego YouTubera oraz podcastera. Jego była partnerka Laura oskarżyła go o przemoc i grooming. Para zaczęła spotykać się, gdy ona miała 16 lat, a on – 25. Dziewczyna w swojej relacji opublikowanej w mediach społecznościowych oskarża mężczyznę:

„W 2020 roku padłam ofiarą groomingu i agresywnych zachowań przez znanego wam wszystkim Gargamela. Miałam 16 lat jak zaczęliśmy się spotykać. [...] Od samego początku tej relacji Kuba był wobec mnie przemocowy. Kontrolował tak naprawdę całe moje życie. Zabraniał mi spotykać się z kimkolwiek”.

Kobieta przyznaje, że przemoc, jakiej doświadczała, nie ograniczała się jedynie do kontroli. Nierzadko przybierała również formę fizyczną. Po jednym z takich przemocowych zachowań kobieta postanowiła zakończyć swój związek. Jakub Chuptyś odniósł się w sieci do wystosowanych wobec niego oskarżeń. Niczemu nie zaprzeczył, przyznał się do winy i przeprosił.

„To, co zrobiłem w 2020, jest niewybaczalne i nie ma usprawiedliwienia dla mojego postępowania. Jest mi z tego powodu bardzo wstyd, ale jestem gotowy przyjąć wszelkie konsekwencje tych działań” – pisze w mediach społecznościowych.

