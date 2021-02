Od dziś zadbasz o wspólne, rodzinne posiłki. Oto, dlaczego

Wspólne rodzinne posiłki są kluczowe dla zdrowia fizycznego i psychicznego nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Tak wykazały badania naukowców z Uniwersytetu Illinois. Badaniu poddano ponad 500 rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Zadano im pytania dotyczące odżywiania i planowania posiłków. Okazało się, że wspólne jedzenie ma pozytywny wpływ na nawyki żywieniowe oraz wzajemne relacje domowników. Kluczem do takiego trybu życia jest wypracowanie odpowiedniej rutyny oraz przywiązywanie wagi do przygotowywania posiłków. Badacze odradzają również korzystanie z technologii przy stole, ponieważ prowadzi to do spożywania jedzenia w niezdrowy sposób.

Ustaw godziny posiłków i trzymaj się ich

Sposobem na utrzymanie diety jest ustalanie harmonogramu. Dotyczy to godzin, w których jedzone będzie śniadanie, obiad i kolacja, a także dyżury sprzątania rozpisane na domowników. Ważne, by każdy, choć w minimalnym stopniu przyczynił się do prowadzenia kuchni. Pomoże to utrzymać rutynę i przestać biegać co chwilę, aby posprzątać drobne rzeczy. Takie działanie może być męczące dla wszystkich.

Kiedy masz cztery osoby, zawsze musisz robić wszystko, co pozwoli ci zaoszczędzić najwięcej czasu (i pieniędzy), a jednocześnie jak najwięcej zrobić. Nie chcesz spędzać całego dnia na robieniu posiłków! I tu właśnie zaczyna się właściwe przygotowanie.

Czytaj też:

Tęsknota za bliskimi w czasie pandemii rujnuje zdrowie psychiczne