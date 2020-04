Zalety zdrowotne płynące z ogrodnictwa – to może cię zaskoczyć

Badanie przeprowadzone przez Anglia Ruskin University dotyczyło zwłaszcza ogrodnictwa działkowego. 84 osoby uprawiające działki z okolic Londynu poproszono o wypełnienie tzw. obrazu ciała przed oraz po spędzeniu czasu na działkach. Następnie porównano to z wynikami z grup nie zajmujących się ogrodnictwem. Obie grupy poproszono również o ocenę.

Co pokazały wyniki?

Wyniki badania wykazały, że ogrodnictwo działkowe poprawiło sposób, w jaki ludzie się czuli – stali się bardziej pewni siebie i zwiększyli poczucie własnej wartości. „Wpływ ogrodnictwa działkowego na obraz swojej osoby nie był wcześniej oceniany, pomimo dowodów, że ekspozycja na środowisko naturalne podnosi pozytywny wizerunek ciała”, wyjaśniają badacze. Wyniki te potwierdzają wcześniejsze prace sugerujące, że ekspozycja na środowisko naturalne przynosi realne korzyści pod względem pozytywnego wizerunku ciała. Pełne wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Ecopsychology.

Jak może nam to pomóc podczas wybuchu koronawirusa?

Obecnie dostosowujemy się do tymczasowej „nowej normy”, która wymaga od nas spędzania dużo czasu w domu lub w naszych ogrodach. Podczas gdy wiele elementów w życiu znajduje się obecnie poza naszą kontrolą, ogrodnictwo to świetny sposób, aby skupić się na zadaniu, poczuć się spełnionym i utrzymać aktywność naszego ciała i umysłu. Trawnik jest idealnym miejscem do rozpoczęcia prac w ogrodzie, ponieważ trawa jest jedną z pierwszych roślin, które zaczynają rosnąć wiosną.

Zasady uprawy działki w pandemii

Jeśli zajmujesz się ogrodem lub działką, istnieją pewne zasady, których powinieneś obecnie przestrzegać. Ich autorem jest National Allotment Society. Co nakazują?

Trzymaj środek dezynfekujący w szopie i regularnie myj ręce



Użyj środka dezynfekującego ręcznie przed otwarciem i po zamknięciu wszelkich bram i furtek



Po powrocie do domu umyj ręce



Nie udostępniaj narzędzi innym oosbom



Zminimalizuj kontakt z sąsiadami, na przykład powitanie bez uścisków dłoni



Nie myj rąk w oczkach wodnych



Zachowaj dystans społeczny na ok. 2-3 metry



Jeśli zabierzesz swoje dzieci na działkę, upewnij się, że pozostają w jej granicach i nie biegają po wspólnych ścieżkach i przestrzeniach.

