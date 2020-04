Czym jest uważne picie i czy pomoże zdrowiu psychicznemu?

„Uważne picie” to praktyka polegająca na uświadomieniu sobie, dlaczego i ile alkoholu pijesz. Często prowadzi to do mniejszej konsumpcji i większej świadomości w piciu. Aby ćwiczyć uważne picie, zadaj sobie kilka prostych pytań przed każdym nowym napojem.

Amerykanie piją więcej alkoholu niż kiedykolwiek. Narasta również intensywność picia – do czterech lub pięciu drinków w ciągu 2 godzin. Właśnie tam zrodził się więc kulturowy ruch przeciw nadmiernemu piciu. Nowa koncepcja przyciągnęła uwagę osób poszukujących zdrowszego związku z alkoholem, bez całkowitej rezygnacji z picia. To właśnie nazywa się uważnym piciem. Uważne picie zostało spopularyzowane przez CLUB SÖDA, wolny od alkoholu klub towarzyski, który skupia osoby zainteresowane celowym ograniczeniem spożycia alkoholu. Na czym polega uważne picie? „Uważne picie polega na świadomości i obecności w swoich wyborach. Celem jest utrzymywanie zdrowego związku z alkoholem” - powiedziała Wline Bazilian, ekspert ds. zdrowia publicznego i żywienia. „Nie mówimy o abstynencji, chyba że sam to wybierzesz”. Praktyka uważnego picia nie jest przeznaczona dla osób mających problemy z używaniem alkoholu. „Uważne picie to koncepcja celowości w podejmowaniu decyzji dotyczących alkoholu. Umożliwia ci podjęcie świadomej decyzji zamiast płynięcia z nurtem” – wyjaśniła Eliza Kingsford, psychoterapeuta, który specjalizuje się w byciu uważnym. Chodzi o zmianę rozmowy ze sobą. Zalety uważnego picia Zwiększenie świadomości przy podejmowaniu decyzji o wypiciu każdego napoju, prawdopodobnie oznacza spożywanie mniejszej ilości alkoholu. Uważne picie może zapewnić więcej energii do ćwiczeń, lepszy sen, zdrowszy układ odpornościowy i poczucie pewności wynikające z kontrolowania swoich decyzji. Podczas gdy wiele osób obawia się, że ograniczenie może zdziesiątkować ich życie towarzyskie, według ekspertki może w rzeczywistości je poprawić. Bazilian wierzy, że mając więcej energii i odkrywając nowe działania, które nie zachęcają do upijania się pod względem kulturowym, możesz być bardziej zaangażowany w życie społeczności. Możesz również czerpać korzyści z uważnego picia jeśli angażujesz się w cele związane ze zdrowiem. Każdy, kto szuka zdrowszego związku z alkoholem lub jeszcze głębszej samoświadomości, może skorzystać z uważnego picia.