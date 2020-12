Jaki masz chronotyp snu i co o tobie mówi?

Twój organizm został zaprogramowany tak, aby o określonych porach dnia funkcjonował znacznie lepiej niż w innych. Na podstawie ogólnych preferencji dotyczących godzin aktywności i snu ludzie dzielą się na różne grupy zwane chronotypami.

Chronotyp niedźwiedzia

Większość ludzi ma chronotyp niedźwiedzia, co oznacza, że funkcjonują zgodnie ze słońcem. Nie mają zbyt dużego problemu z budzeniem się rano i łatwo mogą się uspokoić przed snem. Doświadczają produktywnych poranków, ale po południu mogą zacząć czuć się nieco wyczerpani. Dlatego jeśli masz chronotyp niedźwiedzia, dostosuj swój harmonogram do słońca. Pamiętaj, że zazwyczaj jesteś najbardziej produktywny rano, więc staraj się unikać planowania dużych zadań po południu.

Chronotyp wilka

Gdyby to zależało od wilków, spałyby codziennie do południa. Naturalnie odczuwają zastrzyk energii od późnego popołudnia do wczesnego wieczora. Wilki nie mają problemu z wykonywaniem pracy w późniejszych godzinach dnia; są prawdziwymi nocnymi markami. Wczesne rozpoczynanie pracy jest dla nich bardzo trudne i nie potrafią się w tym odnaleźć. Wilkom zaleca nawadnianie skóry zaraz po przebudzeniu i ekspozycję na naturalne światło. Innymi słowy, weź prysznic i idź się przewietrzyć. Jednak zachowaj swoje trudniejsze zadania na drugą część dnia.

Chronotyp lwa

Lwy uwielbiają wczesne wstawanie i budzą się naturalnie z łatwością. Ale w miarę upływu dnia wpadają w kryzys i są gotowe do pójścia spać wcześnie. Ludzie o chronotypie lwa powinni unikać zadań popołudniowych i wykorzystywać produktywne poranki. Powinni również otrzymywać ekspozycję na światło w drugiej części dnia – odwrotnie, niż wilki. Ranny ptaszek potrzebuje bowiem regeneracji po południu. Późnym wieczorem nie zakłócaj ich spokoju – prawdopodobnie będą już spali.

Chronotyp delfina

Delfiny to ludzie, którym po prostu trudno jest obudzić się i zasnąć. Często czują się zmęczeni w ciągu dnia i mogą mieć trudności z przestrzeganiem stałego harmonogramu snu. Jednak pomimo tego zmęczenia często czują się pobudzeni w nocy i zdarza się, że cierpią na bezsenność. Dla delfina konieczne jest robienie przerw w ciągu dnia w celu naładowania baterii. Najwięcej energii doświadczają od południa do wieczora, więc ich poranne czynności powinny być niewymagające.

