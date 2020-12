Te czynniki wpływają na zdrowy i spokojny sen. Zadbaj o nie w sypialni

Ustawienie odpowiedniej temperatury w sypialni może znacznie przyczynić się do łatwego zasypiania i spokojnego snu. Ale nie tylko termometr ma znaczenie: również pościel i piżama przekładają się na ostateczne odczucie ciepła. Jeśli przegrzewasz się lub drżysz z zimna podczas snu, nie masz szans na udany wypoczynek nocą.

Optymalna temperatura w sypialni

Optymalna temperatura pokojowa do spania wynosi około 18 stopni Celsjusza. Pamiętaj, że temperatura pokojowa to temperatura otaczającego cię powietrza, a nie temperatura ciała. Nasze ciała są zaprojektowane tak, aby samoistnie „ochładzały się” przed snem, co zaczyna się późnym popołudniem i trwa do godzin wieczornych. Termoregulacja organizmu umożliwia cykl sen-czuwanie w ciągu doby. Rosnąca z rana temperatura sygnalizuje ciału, aby rano weszło w stan czujności.

Jaka pościel, a jaka piżama?

W związku z procesem termoregulacji ważne jest ubranie, w jakim śpimy. Warto zadbać, by było uszyte z naturalnego materiału, który pozwoli skórze oddychać bez przegrzewania się i potu. Najlepsza jest klasyczna bawełna i len oraz ich mieszanki. Unikaj sztucznych materiałów takich jak poliester. Ta sama zasada tyczy się pościeli – chociaż naturalny materiał kosztuje więcej, warto zainwestować w swój komfort snu.

Czynniki, które zakłócają sen

Menopauza, nadwaga, refluks żołądkowo-przełykowy i bezdech senny to czynniki zdrowotne zakłócające spokojny sen. Ponadto zaburzenia hormonalne związane z cukrzycą i chorobami tarczycy mogą powodować nocne poty. Wahania hormonalne związane z dojrzewaniem oraz ciążą również mogą doprowadzać do przegrzewania w nocy.