Postanowienia noworoczne. O czym pamiętać, zaczynając 2021 rok?

Większości ludzi nie udaje się spełnić swoich postanowień z 1 stycznia. Ale to dlatego, że większość tych sylwestrowych rewolucji wygląda bardziej na presję pochodzącą z zewnątrz – próbę lepszego wyglądu, złagodzenia poczucia winy lub spełnienia standardów innych. Na przykład utrata wagi jest jednym z najczęstszych celów noworocznych, z którym ludzie zwykle nie radzą sobie najlepiej. Częściowo wynika to z tego, skąd się bierze: często pochodzi z presji wewnętrznej lub zewnętrznej – w przeciwieństwie do celu, który z natury rzeczy możesz cenić, takiego jak posiadanie więcej zdrowia lub witalności. Jeśli cel jest taki, który nie jest „autentyczny” i nie pochodzi z twoich własnych wartości lub interesów, energia do tego szybko zanika.

Postanowienia noworoczne na 2021– co radzą eksperci?

Porzuć toksyczne i nierealne noworoczne postanowienia! Eksperci od motywacji twierdzą, że długie listy planów zazwyczaj kończą się porażką. Szczególnie, gdy skupiamy się na takich rzeczach, jak zgubienie kilogramów czy zarabianie więcej pieniędzy. Po tak trudnym roku, jakim był 2020, w nadchodzącym należy skupić się na pozytywnych i realnych zmianach. O czym pamiętać, zaczynając 2021 rok?

