Samobadanie piersi lub jąder może być twoim najważniejszym postanowieniem noworocznym. Sprawdź, jak je przeprowadzić

Psycholog Seksuolog to profil prowadzony przez psycholożkę i seksuolożkę na Instagramie. W jednym ze swoich najnowszych postów napisała ona o tym, co powinno stanowić nasze najważniejsze postanowienie noworoczne – dbałości o własne zdrowie. Zdecydowanie ułatwi to odpowiednia profilaktyka, czyli wykonywanie samobadania piersi lub jąder. Ale jak to zrobić?

Samobadanie piersi krok po kroku

Samobadanie piersi należy wykonywać co najmniej raz w miesiącu, w pierwszej fazie cyklu, czyli między 5. a 10. dniem po miesiączce. Najpierw piersi należy obejrzeć, zwrócić uwagę, czy nie ma na nich widocznych zmian, a następnie trzeba przystąpić do badania dotykowego. Jak pisze Psycholog Seksuolog:

Naciskamy i zataczamy kółka wzdłuż piersi, z góry na dół, tam i z powrotem. Badamy się powoli, bardzo dokładnie, nie pomijając żadnego fragmentu.

Specjalistka zachęca do jak najczęstszego badania piersi, np. raz w tygodniu w sobotę, by dzięki temu nauczyć się, jakie zmiany zachodzą w budowie piersi w związku z działaniem hormonów w konkretne dni miesiąca. Alarmujące są wycieki z piersi, wyczuwalne guzki, zgrubienia i zwłóknienia, również w okolicy dołka pachowego. Piersi nie powinny też boleć, choć zdarza się to, gdy kobieta jest przed menstruacją.

Samobadanie jąder

Najlepiej zbadać jądra w trakcie kąpieli lub pod prysznicem, gdy moszna jest rozluźniona, a jądra swobodnie w niej osadzone. Najpierw należy złapać jedno z jąder pomiędzy palec wskazujący a kciuk, a potem powoli je pomiędzy palcami przesuwać, delikatnie masując. Jak zauważa Psycholog Seksuolog:

Zdrowe jądro powinno być miękkie, elastyczne, gładkie, jedno może być większe od drugiego. Jądra nie powinny boleć, nie powinniśmy wyczuwać zgrubień, zwłóknień, guzków.

Badania w gabinecie lekarskim

Nie można też zapominać o profilaktycznych badaniach w gabinetach lekarskich. Między 20. a 30. rokiem życia należy co najmniej raz w roku wykonywać cytologię oraz USG raz do roku lub raz na dwa lata.

Badanie jąder przeprowadza się u lekarza co 3 lata, należy też zapisać się na badanie proktologiczne, jeśli dana osoba jest obciążona genetycznie rakiem prostaty.

