Jak wejść w 2021 rok z optymizmem i nadzieją?

2020 rok był ciężki dla wielu. Jak w Nowy Rok wejść z optymizmem i nadzieją? Czy warto stawiać sobie cele i postanowienia? Na te pytania w „Dzień Dobry TVN” odpowiedział trener mentalny Jakub B. Bączek. Obejrzyj materiał wideo:

Jak pożegnać 2020 rok?

Nie patrz przez różowe okulary. Faktycznie, należy przyznać w duchu, że to nie był łatwy rok. Pandemia, choroby, wojny polityczne, odcięcie od bliskich, izolacja... Należy spojrzeć prawdzie w oczy i pogodzić się z rzeczywistością. Katina Mountanos, trenerka mentalności radzi: „Znajdź w tym roku jedną dobrą rzecz, która cię spotkała”. Większość osób bez problemu to wskaże. Może był to czas zwiększonego osobistego rozwoju? Może po prostu dałaś radę z pracą i wychowaniem dzieci i jesteś z tego dumna? Zmień perspektywę i zauważ pozytywy. Bądź dla siebie dobra. Przygotuj sobie długą kąpiel, oglądaj filmy, spędzaj czas z rodziną. Okres noworoczny może być okazją do zadbania o siebie i wrzucenia na luz. Według dr Sophie Lazarus tak wiele rzeczy jest poza naszą kontrolą, że „naprawdę możemy skorzystać na takim postępowaniu”. Odpuść sobie, jeśli nie wszystko jest idealnie. Odłącz się od mediów społecznościowych. Według naukowców mogą one zwiększać stres i niepokój, a tego nie chcemy w 2021 roku. Korzystaj z nich tylko wtedy, gdy są potrzebne. Bezrefleksyjne przewijanie Facebooka i Instagrama może być pożeraczem czasu i przyczyną złego nastroju. Naucz się spędzać czas, robiąc inne rzeczy, tak jak przed erą smartfonów.

Jak być szczęśliwszym?

Każdy badacz motywacyjny miałby „ambiwalentne uczucia” co do postanowień noworocznych, mówi Richard Ryan, międzynarodowy ekspert ds. badań motywacyjnych i emerytowany profesor psychologii na University of Rochester. „Dowody pokazują, że przez większość czasu ludziom się to nie udaje”.

Ale jeszcze nie rzucaj ręcznika. Ryan, który jest również psychologiem klinicznym, mówi, że każda okazja, która daje nam możliwość refleksji nad naszym życiem, jest ostatecznie dobra. To nie musi być w Nowy Rok. „Ilekroć tak się dzieje, jeśli jest to naprawdę refleksyjna zmiana – coś, za czym odkładasz swoje serce – może to być dobre dla ludzi”.

I ma jeszcze jedną wskazówkę: to, co okazuje się najbardziej satysfakcjonujące, a może być też najbardziej potrzebne w obliczu pandemii COVID-19, to cele, które obejmują dawanie innym.

„Pomyśl, jak możesz pomóc” – mówi Ryan. „Jest wiele zmartwień: jeśli możemy wyznaczyć cele, które mają na celu pomoc innym, tego rodzaju cele z kolei przyczynią się również do naszego samopoczucia”.

