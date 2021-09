Wellbeing w pracy: chcemy lepszej opieki medycznej, zdrowych przekąsek i wolnych dni

Światowy Dzień Wellbeingu przypadający 8 września jest dobrą okazją, aby zwrócić uwagę na zdrowie i dobrostan pracowników. O tym, jakie duże znaczenie ma on dla osób aktywnych zawodowo świadczą wyniki najnowszego badania Dailyfruits.

Potrzeba benefitów wspierających zdrowie

Jak pokazało badanie Firma w trendzie zdrowia i zero waste za najbardziej wartościowe pracownicy postrzegają obecnie benefity wspierające zdrowie. Na drugim miejscu związane z czasem pracy w postaci skrócenia dnia pełnienia obowiązków służbowych lub dodatkowego urlopu. Na trzeciej pozycji znalazły się rozwiązania wspierające firmową integrację.

Dla pracowników wartościowym benefitem są także upominki od pracodawców w postaci na przykład paczki na święta – taką odpowiedź wskazał co czwarty spośród 523 respondentów. Doceniamy również benefity związane ze sportem i aktywnością fizyczną, co potwierdziły odpowiedzi 24% ankietowanych oraz bony podarunkowe, karty przedpłacone i dofinansowanie szkoleń podnoszących kompetencje.

Zdrowe przekąski w biurze i opieka medyczna

Jeśli pracownicy mieliby wybór spośród benefitów wspierających zdrowie i budujących odporność, które może im zapewnić pracodawca, to najchętniej wybraliby zdrowe przekąski w biurze w postaci na przykład dostępu do owoców i warzyw oraz opiekę medyczną w szerokim zakresie. Dla 29% ankietowanych ważna jest także możliwość udziału w spotkaniach ze specjalistami na przykład z trenerem personalnym czy dietetykiem. Co czwarty ankietowany zapytany przez Dailyfruits chciałby wziąć udział w cyklicznym programie edukacji żywieniowej, zorganizowanym przez pracodawcę.

Pandemia COVID-19 uwypukliła i pogłębiła wszystkie wcześniejsze problemy żywieniowe i zdrowotne. Praca zdalna sprawiła, że ponad 40% Polaków przytyło. Błędy żywieniowe oraz brak aktywności u wielu osób szły w parze z obniżeniem nastroju czy zajadaniem stresu. Nie dziwi więc fakt, że pracodawcy zaczęli w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy zwracać większą uwagę na zdrowie i dobrostan swoich pracowników, które ma duży wpływ na efektywność – mówi Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny, kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Aż 69% respondentów chciałoby, aby ich firma zorganizowała program edukacji żywieniowej w formie cyklicznych spotkań, na przykład wykładów i konsultacji z dietetykiem. Co trzeci spośród 523 zapytanych pracowników przyznał, że miał już w firmie edukacyjny event żywieniowy, ale chciałaby, aby takie spotkania odbywały się regularnie. Zdaniem 26% respondentów jest to idea warta rozważenia. Tylko 5% zapytanych pracowników uznało, że nie odczuwa potrzeby realizacji takiego programu w swojej firmie.

Pracownicy potrzebują wsparcia ze strony pracodawców w zakresie edukacji, która mogłaby efektywnie poprawić ich nawyki żywieniowe i kondycję zdrowotną. Aż 29% aktywnych zawodowo Polaków biorących udział w badaniu przyznaje, że zajada stres i deklaruje, że chce zmienić nawyki żywieniowe.

Co czwarty podkreśla, że udział w takim programie edukacyjnym byłby dla niego bardzo pomocny, gdyż choruje i napotyka sprzeczne informacje na temat diet. Z kolei 23% zapytanych pracowników przyznaje się, że ma za sobą wiele nieudanych prób odchudzania się na własną rękę, a 17% zmaga się z nadwagą lub otyłością i dlatego chętnie skorzystałoby z pomocy specjalistów, zatrudnionych przez pracodawcę.

„Możliwości i inspiracji na wdrożenie programu edukacji żywieniowej jako elementu firmowego wellbeingu przez pracodawcę jest wiele. Począwszy od cyklu wykładów z dietetykiem, poprzez indywidualne spotkania z pracownikami z analizą składu ciała i wieku metabolicznego, po firmowe zdrowe śniadania czy eventy żywieniowe dla pracowników z degustacją zdrowych przekąsek w biurze” – wymienia Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny, kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Coraz więcej pracodawców podejmuje działania, które mają poprawić dobrostan fizyczny i psychiczny pracowników, a Światowy Dzień Wellbeingu sprzyja, aby mówić o dobrych praktykach i potrzebach pracowników w tym obszarze.

Badanie sondażowe „Firma w trendzie zdrowia i zero waste" zostało zrealizowane przez Dailyfruits w formie ankiety online w dniach 26.07.2021 – 31.08.2021. W badaniu wzięło udział 523 respondentów aktywnych zawodowo w wieku od 18 do 65 lat.