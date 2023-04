Jak świętować i nie zwariować? Tak uporasz się z presją związaną z przygotowaniami do świąt

Jak pisze psycholog Malwina Huńczak na łamach swojej książki „Siła niedoskonałości. Dlaczego perfekcyjnie nie zawsze oznacza najlepiej”: „Perfekcjonista zawsze chce być najlepszy we wszystkim, co robi. Stawia sobie bardzo wysokie wymagania, które nie zawsze są realne i możliwe do spełnienia. Dominującą emocją dla takiej osoby jest odczuwanie strachu przed porażką w ważnych aspektach życia”.

W okresie przedświątecznym często wpadamy w pułapkę szkodliwego perfekcjonizmu. Chcemy zrealizować wszystkie zadania na 100% i próbujemy zapanować nad każdym szczegółem, ale w zasadzie nigdy nie jesteśmy do końca zadowoleni ze swoich działań. Bo przecież firanki zawsze mogłyby być bielsze, dywan czystszy, a dań więcej…

Takie myślenie nie przynosi niczego dobrego. Wręcz przeciwnie – rodzi złość, powoduje zmęczenie i odczuwamy narastającą frustrację. W rezultacie, zamiast czerpać radość z Wielkanocy, „rozmieniamy się na drobne” i wciąż analizujemy wyimaginowane niedociągnięcia i stresujemy się. W ten sposób powstaje błędne koło, z którego bardzo trudno się wyrwać. Zobacz, co zrobić, by sobie pomóc.

Deleguj zadania

Firanki nie muszą być nieskazitelnie białe, a świat się nie zawali, jeśli na dywanie pozostanie odrobina kurzu. Odpuszczanie i wybaczanie sobie błędów to trudna sztuka, ale z czasem można się jej nauczyć. Nie musisz robić wszystkiego na własną rękę. Wciel się w rolę kierownika i deleguj zadania.

Zaangażuj w domowe porządki całą rodzinę. Rozdziel zadania między bliskich. Ustal, że dzieci odpowiadają za sprzątanie swoich pokoi, a partner/partnerka zajmuje się na przykład odkurzaniem salonu. Zrób listę „rzeczy do zrobienia” i odhaczaj na niej wykonane punkty. Dzięki temu w niczym się nie pogubisz i szybciej wszystko zorganizujesz. Zadania na liście warto zapisać w kolejności ich ważności. Te na jej końcu, nawet gdy nie zdążymy ich zrobić, będą najmniej znaczące.

Oszczędzaj na świątecznych zakupach

Nie marnuj czasu na bieganie po sklepach. Zamiast tracić czas na kupowanie kolejnych dekoracji świątecznych, pisanek i baranków, wykorzystaj te z zeszłego roku lub nawet poprzednich lat. Nie masz żadnych gotowych dekoracji pod ręką? Ufarbuj jajka w łupinach po cebuli. Możesz dzięki temu upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu – zrobić piękne pisanki podczas przyrządzania warzywnej sałatki i innych wielkanocnych smakołyków.

Jeśli chcesz uzyskać wzory na swoich ozdobach, obędziesz się bez wizyty w sklepie. Po prostu umieść na ugotowanych jajkach zmoczone wodą listki ziół lub natki pietruszki. Ozdobione w ten sposób jajka wsadź w pończochę, a całość zanurz w naturalnym barwniku. Możesz go przygotować nie tylko na bazie cebuli, ale też buraków, czerwonej kapusty czy kurkumy. To przy okazji miły sposób na spędzenie czasu z rodziną i wyciszenie się.

Inspiruj się poradami innych

Lubisz obserwować znane osoby w sieci? Może trafisz w ich relacjach na inspiracje dla siebie. Celebryci często zdradzają różne patent na szybsze sprzątanie domowej przestrzeni albo stworzenie łatwych dekoracji. Każda wskazówka może okazać się cenna. Zabaw się w Sherlocka Holmesa i wyrusz w poszukiwaniu inspiracji. Przy okazji nieco się odstresujesz i zdobędziesz kilka przydatnych informacji.

Ale uwaga, nie przywiązuj zbytniej wagi do tego, co widzisz i nie daj się zwieść pozorom. Pamiętaj, że wirtualny świat bywa mocno wyreżyserowany, „oderwany” od prawdziwego życia. Photoshop może „pochłonąć” nawet największy bałagan. Pamiętaj, nikt i nic nie jest idealne.

Nie rób wielkanocnych zapasów jak dla pułku wojska

Dziesięć sałatek, pięć rodzajów faszerowanych jajek i do tego ogromna ilość żurku lub białego barszczu. Brzmi znajomo? Ty też przygotowujesz jedzenie na zapas? To błąd. Skróć swoją kulinarną listę przynajmniej o połowę. Kilka potraw w zupełności wystarczy, by zapełnić wielkanocny stół. Mniej się napracujesz i unikniesz efektu przejedzenia i nadprogramowych kilogramów. Twój żołądek z pewnością Ci za to podziękuję

Jeśli na wielkanocne śniadanie przychodzi rodzina lub przyjaciele, zawsze można umówić się, że też przyniosą jakieś danie lub ciasto. To dodatkowo skróci listę kulinarnych przygotowań.

Wykreśl ze swojego słownika hasło „idealnie”, a Święta będą piękniejsze

Ideały nie istnieją. Zawsze coś może pójść nie tak, jak planowaliśmy. Zamień hasło „idealnie” na „wystarczająco dobrze”. Twój dom jest wystarczająco dobrze wysprzątany, na przyjęcie gości, którzy przyjadą, by razem z Tobą celebrować Wielkanoc. Nie pozostaje Ci więc nic innego, jak cieszyć się tym wyjątkowym czasem.

