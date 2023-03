Osobowość rodziców a przyszłość dziecka. Sprawdź, czy są ze sobą powiązane

Rodzice najczęściej robią wszystko, co w ich mocy, by zapewnić swoim dzieciom piękne i szczęśliwe życie. Czy osobowość opiekunów może mieć wpływ na to, jak potoczą się losy młodego człowieka?

Profesor Joshua Jackson z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Saint-Louis postanowił zbadać, czy osobowość rodziców może kształtować życie dzieci. Przeczytaj, co dokładnie udało mu się ustalić. Cechy rodziców a przyszłość dziecka W badaniu uczestniczyło 9400 nastolatków w wieku od 11 do 17 lat razem z rodzicami. Analizie poddano cechy osobowości należące do tak zwanej „wielkiej piątki”. Zaliczamy do niej:

ugodowość – charakteryzuje osoby, które chętnie współpracują z innymi i działają dla dobra ogółu,

otwartość – wiąże się z ciekawością poznawczą, kreatywnością i gotowością do zdobywania nowych doświadczeń,

sumienność – opisuje ludzi wytrwałych i zdeterminowanych, zorientowanych na osiąganie wyznaczonych celów,

ekstrawersję – ta cecha dotyczy ludzi towarzyskich oraz energicznych, uzewnętrzniających swoje emocje i myśli,

neurotyzm – dotyczy niepokoju, nerwowości i niestabilności emocjonalnej. Wzięto pod lupę także różne aspekty życia młodych ludzi, takie jaki:

ogólny stan zdrowia,

oceny otrzymywane w szkole,

częstotliwość kłótni w rodzinie,

ilość czasu spędzonego na zajęciach rekreacyjnych (aktywności innej niż surfowanie po Internecie czy oglądanie telewizji),

nałogi (palenie papierosów lub spożywanie alkoholu). Okazało się, że osobowość opiekunów wywiera znaczący wpływ na życie młodego człowieka. Dzieci neurotyków na ogół gorzej się uczą, spędzają mniej czasu na zajęciach rekreacyjnych i mają problemy ze zdrowiem. Lepiej w życiu radzą sobie dzieci sumiennych, otwartych, ekstrawertycznych i ugodowych rodziców. Skąd biorą się przywołane zależności? Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie. Nie wiadomo, jak poszczególne cechy osobowości rodziców oddziałują na nastolatków. Można jedynie domniemywać, że duże znaczenie ma w tym przypadku sposób wychowania latorośli. Co ciekawe, wbrew obiegowym opiniom, dzieci z wiekiem wcale tak bardzo nie upodabniają się do swoich rodziców. Mało tego, mogą być ich całkowitymi przeciwieństwami. Czy rodzice mogą zmienić swoją osobowość, by bardziej pomóc dzieciom? Osobowość jest czymś stałym i niezmiennym, ale modyfikacji podlegają nasze nawyki i zachowania. Jeśli mamy świadomość tego, jacy jesteśmy, możemy kształtować swoje działania i uczyć się pewnych sposobów reagowania w określonych sytuacjach. Nikt nie jest z góry skazany na sukces lub porażkę. Czytaj też:

