Praca cię stresuje? Sprawdź, czy nie masz ergofobii

Ergofobia to jeden z rodzajów zaburzeń lękowych, które uniemożliwia normalne funkcjonowanie w pracy, wpływając nie tylko na ogólne samopoczucie, ale także efektywność wykonywanych obowiązków. Fobia pracy zdarza się coraz częściej, a jedną z jej przyczyn jest nadmierne tempo życia. Jak rozpoznać, że cierpimy na ergofobię?

Co to jest ergofobia?

Ergofobia często bywa mylona z wypaleniem zawodowym oraz lenistwem. Osoba cierpiąca na to schorzenie z czasem przestaje odczuwać satysfakcję z pracy, a wykonywane przez nią obowiązki stają się przyczyną wyjątkowo silnego stresu i panicznego lęku.

Stres w pracy towarzyszy wprawdzie każdemu z nas, jednak w przypadku osób cierpiących na ergofobię nie jest on zwykle uzależniony od czasowo działających czynników np. konieczności wykonania nadmiernej ilości obowiązków.

Strach przed pracą może dotyczyć zarówno osób, które wykonują niezgodną z ich indywidualnymi predyspozycjami, mało satysfakcjonującą pracę, jak i osoby, które wcześniej doskonale czuły się w swoim zawodzie oraz odnosiły sukcesy.

Schorzenie to zaliczane jest do fobii społecznych, które mogą ujawnić się na różnym etapie życia. Ich przyczyną może być szereg czynników, jednak najczęściej dotykają one osoby wrażliwe, odznaczające się wyjątkową ambicją oraz osoby o niskim poczuciu własnej wartości. Często fobie traktowane są przez społeczeństwo jako wymysł osoby chorej, jednak takie podejście dodatkowo utrudnia normalne funkcjonowanie. Trzeba o tym wiedzieć i zacząć traktować zaburzenia lękowe na takich samych zasadach jak depresję oraz inne choroby nie tylko o podłożu psychologicznym.

Ergofobia – fobia społeczna, która powoli wyniszcza organizm i utrudnia normalne funkcjonowanie

W dzisiejszych czasach żyjemy wyjątkowo szybko i intensywnie, skupiając się przede wszystkim na robieniu kariery i osiąganiu sukcesów nie tylko w życiu zawodowym, ale też prywatnym. Niestety nie zawsze da się być perfekcjonistą w każdym calu; nie wszyscy też jesteśmy w stanie podołać ciągłej presji otoczenia, która powoduje, że chcemy osiągać więcej, niż jesteśmy w stanie udźwignąć.

Lęk przed pracą – przyczyny

Przyczyną rozwoju ergofobii może być kilka czynników. Są one zależne od naszej kondycji psychicznej oraz fizycznej, a także mają bezpośredni związek z atmosferą w pracy.

Do rozwoju ergofobii może doprowadzić:

stawianie sobie zbyt wysokich wymagań,



brak motywacji,



ciągłe krytykowanie naszych działań, choć wykonujemy pracę w sposób prawidłowy,



zła atmosfera w pracy,



brak akceptacji ze strony zespołu,



wypalenie zawodowe,



wykonywanie pracy, która nie sprawia nam satysfakcji,



przewlekły stres związany nie tylko z samą pracą, ale także stosunkiem przełożonych i współpracowników do naszej osoby,



mobbing.



Przyczyną rozwoju fobii pracy jest też przemęczenie fizyczne i psychiczne oraz wygórowane oczekiwania bliskich nam osób np. dotyczące rozwoju kariery i osiąganych zarobków.

Lęk przed pracą – objawy

Typowym objawem ergofobii jest pojawienie się złego samopoczucia w momencie, gdy zbliża się czas wyjścia do pracy oraz w czasie jej wykonywania. W przypadku niektórych osób może ono pojawić się już pod koniec weekendu lub dnia wolnego i towarzyszyć przez wiele godzin przed podjęciem się wykonywania obowiązków zawodowych.

Oprócz uczucia lęku osoby cierpiące na fobię pracy mogą odczuwać także inne dolegliwości np. bóle brzucha, bóle i zawroty głowy, uczucie zbliżającego się omdlenia, problemy żołądkowe, kołatanie serca i problemy z oddychaniem, które nie są związane z żadnymi schorzeniami. Są to typowe dolegliwości zarówno dla zaburzeń lękowych, jak i zaburzeń nerwicowych.

Początkowo bardzo trudno jest wychwycić moment, w którym nasz organizm przestaje prawidłowo funkcjonować, a zwykły stres i pracownicza rutyna, przeradzają się w poważne zaburzenia.

Objawy towarzyszące w czasie dni roboczych mijają zwykle w weekend i podczas urlopu – to alarmujący sygnał, że dopadła nas ergofobia.

Ergofobia – leczenie

Ergofobia wymaga podjęcia leczenia, bo inaczej doprowadzi nie tylko do utraty pracy, ale także szeregu poważnych konsekwencji zdrowotnych. W zależności od konkretnego przypadku stosuje się zarówno leczenie psychologiczne i psychiatryczne, jak i farmakoterapię mającą na celu zniesienie dolegliwości ze strony układu nerwowego. Leki przeciwlękowe i uspokajające pozwalają zacząć normalnie funkcjonować, jednak są one jedynie krótkotrwałym sposobem radzenia sobie z zaburzeniami lękowymi, bo mogą uzależniać. Kluczowe w leczeniu ergofobii jest przede wszystkim znalezienie jej przyczyny i rozwiązanie problemu oraz odpowiednie pokierowanie dalszą karierą zawodową np. zmiana pracy.

