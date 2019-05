W walce z objawami depresji pomoże sport. Jednak tylko w przypadku jednej płci

W leczeniu depresji bardzo często wykorzystuje się leki antydepresyjne, przeciwlękowe i nasenne. Na ogół wypisuje je psychiatra, jeśli są ku temu wskazania. Pacjentowi często też zaleca się wprowadzenie zmian w swoim codziennym życiu. Choć proponuje mu się zwolnienie lekarskie, by mógł odpocząć od pracy, jednocześnie zachęca się go do aktywności towarzyskiej, rozwijania pasji, uprawiania sportu czy zmiany sposobu odżywiania.

Wiele osób twierdzi też, że dobrym sposobem na depresję jest po prostu ruch – nie od dziś wiadomo bowiem, że powoduje on wzrost hormonów szczęścia. Endorfiny, które wytwarzają się w tracie i po treningu poprawiają nam humor i pozwalają pozytywniej bardziej na świat. Podnoszą też samoocenę. Jednak nowe badania podważają tę teorię, pokazując, że nie każdy może z tego skorzystać.

Aktywność fizyczna w walce z objawami depresji

Nowe badanie, przeprowadzone przez naukowców z University of Michigan w Ann Arbor wykazało, że wpływ ćwiczeń na depresję różni się u mężczyzn i kobiet. Naukowcy analizowali ćwiczenia i wzorce snu ponad 1100 osób, studiujących na Uniwersytecie w Pekinie w Chinach. Poproszono uczestników o wypełnienie trzech kwestionariuszy, w których zapytano ich o sen, ćwiczenia i objawy depresyjne.

Powszechnie wiadomo, że problemy ze snem są ściśle powiązane z depresją. Czasem mogą być objawem depresji, a niekiedy jej przyczyną (chroniczne niewyspanie również powoduje znaczny spadek nastroju).

Naukowcy oczekiwali znalezienia związku między ćwiczeniami a depresją, ale związek ten ujawnił się tylko u mężczyzn. Umiarkowane lub energiczne ćwiczenia miały pozytywny wpływ na mężczyzn, którzy przejawiali objawy depresji.

Natomiast kobiety z objawami depresyjnymi nie odczuły żadnych korzyści, choć jednocześnie nie oznacza to, że powinny one zrezygnować ze sportu, ponieważ ma on ogólnie dobry wpływ na zdrowie człowieka.

Główny badacz Weiyun Chen uważa, że ​​fakt, iż niewiele kobiet uczestniczących w badaniu wykonywało trening o wysokiej intensywności, może mieć tutaj ogromne znaczenie.

Najnowsze badania zostały opublikowane na łamach „Journal of American College Health”.

Depresja częściej dopada kobiety

Konieczne są jednak dalsze badania, ponieważ występują pewne istotne czynniki, mogące mieć wpływ na wynik tej analizy.

Przede wszystkim konieczne jest przeprowadzenie badań w różnych lokalizacjach na świecie, by mieć jak najszerszą grupę odbiorców. Naukowcy będą również musieli rekrutować i oceniać ludzi z różnych przedziałów wiekowych.

Fakt, że więcej kobiet zgłasza depresję, może pomóc wyjaśnić związek między depresją, ćwiczeniami i snem. Ludzie z bardziej nasilonymi objawami depresji mogą być mniej zmotywowani do ćwiczeń i bardziej narażeni na zaburzenia snu. Jak wykazało badanie, osoby te częściej były kobietami.

