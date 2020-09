Jaki wpływ na twoją osobowość ma niepewność zatrudnienia? Zdziwisz się

Niepewność zatrudnienia i jej wpływ na zdrowie nurtuje nas od dawna. Wiele badań wykazało związek między zatrudnieniem a dobrostanem psychicznym i fizycznym. Metaanaliza 104 badań empirycznych, przeprowadzona przez badacza behawioralnego Frances McKee-Ryan i współpracowników dowodzi, że istnieje związek przyczynowy między bezrobociem a zdrowiem psychicznym.

Mniej zbadano jednak wpływ niepewności zatrudnienia, mimo że taka niepewność od dawna stanowi problem dla wielu osób zatrudnionych na podstawie umów, prac dorywczych i na zleceni. Niepewność się nasili, gdyż zbliża się zagrożenie ze strony sztucznej inteligencji i automatyzacji.

Teraz zakrojone na szeroką skalę badanie, śledzące doświadczenia ponad tysiąca Australijczyków w ciągu prawie dziesięciu lat, sugeruje, że niepewność zatrudnienia przez dłuższy czas może w rzeczywistości zmienić twoją osobowość. A to może mieć znaczący wpływ na twoje życie i samopoczucie przez dziesięciolecia.

Niepewność zatrudnienia i zmiana osobowości

Aby zbadać możliwe skutki dla osobowości, badacze wykorzystali dane z badania Household, Income and Labor Dynamics in Australia, krajowego badania, które każdego roku zbiera informacje od dużej i reprezentatywnej próby Australijczyków. Badanie obejmuje w miarę możliwości te same osoby, co pozwala badaczom przyjrzeć się, jak jednostki zmieniają się w czasie. Respondenci są pytani (między innymi) o to, jak bezpieczne jest ich zatrudnienie, a także pytania dotyczące cech osobowości.

Naukowcy przeanalizowali dziewięć lat danych od 1046 Australijczyków pracujących w różnych zawodach i w ramach różnych form zatrudnienia. Co cztery lata (1., 5. i 9. rok) uczestnicy wypełniali tzw. miarę osobowości, prosząc ich o opisanie swoich cech w porównaniu z przymiotnikami, takimi jak „rozmowny”, „nastrojowy”, „ciepły”, „uporządkowany” i „kreatywny”.

Te przymiotniki odzwierciedlają miejsce, w którym ludzie znajdują się w odniesieniu do pięciu kluczowych cech osobowości: neurotyzmu (lub stabilności emocjonalnej), ekstrawersji, otwartości, ugodowości i sumienności.

Sprawdzono, jak chroniczna niepewność zawodowa uczestników w poprzednich latach (tj. W latach 1-4 i 5-8) przewidywała zmianę ich osobowości po tym doświadczeniu (tj. w latach 1-5 i 5-9). Analiz dokonano pod kątem innych cech pracy (takich jak autonomia pracy i wymagania), aby określić konkretny wpływ chronicznej niepewności zatrudnienia.

Skutki chronicznej niepewności zatrudnienia

Analiza wykazała, że pracownicy, którzy doświadczyli niepewności zatrudnienia przez kilka kolejnych lat, stali się mniej stabilni emocjonalnie, mniej ugodowi i mniej sumienni. Chroniczna niepewność pracy może powodować niepokój, napięcie, irytację i depresję. Już sama niepewność zatrudnienia jest niepokojąca, a kiedy trwa to przez długi czas, może sprawić, że poczujemy się uwięzieni w tej sytuacji i nie będziemy w stanie uciec. W rezultacie z czasem możemy stać się bardziej przygnębieni i neurotyczni, co ma oczywisty wpływ na nasze relacje osobiste i rodzinne, a także relacje zawodowe.

Chroniczna niepewność pracy może spowodować, że skupimy się bardziej na sobie, a nie na innych. Może to naprawdę wpłynąć na naszą pozycję pozytywnego i sympatycznego członka zespołu w pracy lub w domu. Badania pokazują, że gdy nieustannie martwimy się o ciągłość naszej pracy, prawdopodobnie tracimy motywację do podejmowania wysiłku, wyznaczania celów i osiągania celów w niezawodny sposób.

To zła wiadomość dla tych z nas, którzy próbują utrzymać motywację w trudnych czasach. To także zła wiadomość dla tego, dla kogo pracujemy. Utrzymanie produktywności i motywacji będzie ogromnym wyzwaniem dla wielu menedżerów.

Wraz z wiekiem i dojrzewaniem na ogół stajemy się bardziej stabilni emocjonalnie, przyjemniejsi i bardziej sumienni. Badania pokazują, że chroniczna niepewność pracy może zahamować ten rozwój emocjonalny, zakłócając zdrowy rozwój naszej osobowości.