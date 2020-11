To proste ćwiczenie uwolni stres w mniej niż 5 minut

Stres może pojawić się nieoczekiwanie lub uderzyć dokładnie wtedy, kiedy się tego spodziewasz (na przykład dzień wyborów lub nowej pracy). Niezależnie od tego, co wywołuje stres, pomocne jest oparcie się na technikach relaksacyjnych, takich jak proste ćwiczenia.

„Oddech Radości” – dlaczego redukuje stres?

Instruktor jogi, nauczyciel medytacji i lider odnowy biologicznej, Pilin Anice, podzielił się ostatnio prostym ćwiczeniem oddechowym, które nie tylko wprawia ciało w ruch, ale także ma stymulować układ nerwowy i łagodzić niespokojne myśli. Ćwiczenie nazywa się „Oddech Radości” i wywodzi się z tradycji Kripalu.

„Kiedy jesteśmy niespokojni i zestresowani, oddech zazwyczaj staje się płytki w klatce piersiowej. Przejście do oddechu składającego się z trzech części (czyli pełnego oddechu wykonywanego poprzez wdech w głąb niskiego brzucha, do klatki piersiowej, a następnie do klatki piersiowej), to doskonały sposób na uspokojenie umysłu” – mówi Anice. Wraz z oddechem trzyczęściowym ćwiczenie wymaga ruchów ramion, które pomagają tymczasowo stymulować współczulny układ nerwowy. Głębokie wydechy następują po mocnych wdechach, co pomaga rozładować napięcie.

Jak wykonać Oddech Radości?

Instrukcja krok po kroku:

Stań ze stopami rozstawionymi na szerokość barków. Miękko ugnij kolana.

Wdychaj jedną trzecią pojemności płuc przez nos. Unieś ręce przed tułowiem, utrzymując je równolegle do barków.

Kontynuuj wdech, aż osiągniesz dwie trzecie pojemności. Rozciągnij ramiona na bok jak skrzydła na wysokość ramion.

Wykonaj pełny wdech. Machaj rękami równolegle i nad głową, z dłońmi skierowanymi do siebie.

Otwórz usta i zrób całkowity wydech (zrób dźwięk „HA”), ugnij głęboko kolana, skłoń się do przodu i przenieś ręce do tyłu.

Przy zaledwie pięciu do ośmiu powtórzeniach ten ruch jest wystarczająco skuteczny, aby zredukować stres. Możesz ćwiczyć rano, w południe, wieczorem, a nawet gdy budzisz się w środku nocy. Jednak Anice zaleca je na poranny rozruch. Osoby z wysokim ciśnieniem krwi, urazami oczu lub głowy powinny unikać tego ruchu i skupiać się na samej pracy z oddechem.

