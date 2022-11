Chcesz mieć dobry humor przez cały dzień? Posłuchaj rano śpiewu ptaków

Chociaż wiele osób twierdzi, że śpiew ptaków i odgłosy natury wprawiają je w dobry nastrój, to do tej pory brak było na to naukowych dowodów. Brytyjscy naukowcy z King's College London zbadali jaki wpływ na zdrowie psychiczne ludzi ma śpiew ptaków. Wyniki badań są zaskakujące.

Naukowcy badali wpływ śpiewu ptaków na nastrój i zachowanie. Wykazali, że widzenie lub słyszenie ptaków wiąże się z poprawą samopoczucia psychicznego, która utrzymuje się nawet do ośmiu godzin. Badania prowadzono również w grupie osób cierpiących na depresję i zaburzenia psychiczne. „Istnieje coraz więcej dowodów na to, że przebywanie na łonie natury i słuchanie śpiewu ptaków pomaga poprawić nastrój. Niewielu naukowców prowadziło do tej pory badania w czasie rzeczywistym w naturalnym środowisku, co było kluczowe dla naszego eksperymentu” – wskazuje autor badania Ryan Hammoud, asystent naukowy w Instytucie Psychiatrii, Psychologii i Neuronauki King's College London. Przebieg badania Badanie odbyło się między kwietniem 2018 a październikiem 2021 roku. Wzięło w nim udział 1 292 uczestników. Zostali zrekrutowani na całym świecie, przy czym większość z nich pochodziła z Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. W badaniu wykorzystano aplikację Urban Mind, która pytała uczestników trzy razy dziennie, czy widzą lub słyszą ptaki, a następnie zadawała pytania dotyczące samopoczucia psychicznego. Umożliwiło to naukowcom ustalenie związku między słuchaniem śpiewu ptaków a samopoczuciem i oszacowanie, jak długo dobre samopoczucie się utrzymywało. U osób, które rano słuchały śpiewu ptaków, zaobserwowano znaczną poprawę nastroju przez cały dzień. Jak śpiew ptaków wpływa na osoby chore na depresję Badanie prowadzono również w grupie osób z chorobami psychicznymi i depresją. Stwierdzono, że słuchanie i obserwowanie ptaków wiązało się również u nich z poprawą samopoczucia psychicznego. „Wielozmysłowe doświadczenie, jakim jest słuchanie śpiewu ptaków i obserwowanie ich w naturalnym środowisku wzbogaca nasze codzienne życie, niezależnie od naszego nastroju i miejsca, w którym żyjemy. Badania potwierdzają, jak bardzo widok i dźwięk śpiewu ptaków podnosi na duchu” – powiedział autor badania Ryan Hammoud, asystent naukowy w Instytucie Psychiatrii, Psychologii i Neuronauki King's College London. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Scientific Reports. Czytaj też:

