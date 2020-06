Masz złe samopoczucie? To może oznaczać te 10 problemów zdrowotnych

Złe samopoczucie to uczucie dyskomfortu lub smutku bez znaczących objawów. Sprawia, że czujesz, jakbyś chorował na grypę lub walczył z infekcją. Problem ze diagnozowaniem tego rodzaju symptomu polega na tym, że występuje on bardzo często. Możesz mieć złe samopoczucie, jeśli dopada cię stres i natłok obowiązków. Dodatkowo może się to zdarzyć, ponieważ coś dzieje się w twoim ciele.

W wielu przypadkach twoje złe samopoczucie nigdy nie zostanie zdiagnozowane. Niektóre badania krwi i rutynowe badania od lekarza mogą określić jego przyczynę. Dwie najlepsze rzeczy, jakie poza badaniami kontrolnymi możesz zrobić dla swojego ciała, to prawidłowe odżywianie poprzez przestrzeganie zbilansowanej diety i dużej ilości ćwiczeń. Sam siedzący tryb życia może sprawić, że poczujesz się nieszczęśliwy. Dodatkowo każdejnocy potrzebujesz 6-8 godzin nieprzerwanego snu. Jeśli twoje nawyki żywieniowe i godziny snu są zaburzone, ciało często reaguje problemami zdrowotnymi.

Co może oznaczać złe samopoczucie?

Źle się czujesz, ale wolisz „przeczekać”? Ekspert: W razie złego samopoczucia nie wolno zwlekać z wezwaniem pomocy