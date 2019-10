Intensywnie korzystasz z aplikacji randkowych? Sprawdź, co na to psycholog

FOMO (Fear of Missing Out) to strach, że coś na omija. Joanna Karolkiewicz-Dominik i Piotr Dominik oraz psycholog Marzena Mawricz i youtuberka Anna Szlęzak rozmawiali na temat związkowego FOMO. – Mamy nienaturalnie dużo możliwości wyboru – powiedziała o aplikacjach randkowych Szlęzak. – Potrzeba fascynacji i posiadania coraz to nowych rzeczy, idei czy ludzi, co powoduje zjawisko uzależnień – zaznaczyła Mawricz. – Chcemy więcej i boimy się, że coś utracimy – dodała. Obejrzyj cały materiał wideo:

Jak wygląda zjawisko w związku?

FOMO niestety ma też swoje odzwierciedlenie w związku. Spotykając się z kimś, możemy mieć poczucie, że omija nas coś lepszego. Odczuwamy intensywną pokusę, że może jednak warto poszukać dalej i znaleźć osobę, która jeszcze bardziej nam się spodoba. To może być jednak zgubne. Najgorzej, jeśli umawiamy się na kolejne randki, a jedną, upatrzoną osobę, zostawiamy sobie w rezerwie. Co więcej, można się uzależnić od lęku, że coś niesamowitego nas omija. Życie w czasach konsumpcjonizmu powoduje, że chcemy coraz więcej. Mamy poczucie, że to, czego nie mamy, nie widzimy lub nie doświadczyliśmy jest lepsze.

