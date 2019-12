Jak zapobiegać nawrotom uzależnienia?

Według Centers for Disease Control and Prevention w 2017 r. ponad 70 tys. osób zmarło z powodu przedawkowania narkotyków. Spośród tych zgonów prawie 68 procent dotyczyło opioidów: na receptę bądź nie. W badaniu opublikowanym w Neuropsychopharmacology stwierdzono, że nawrotowi uzależnienia można zapobiec, kontrolując komórki w regionie mózgu zwanym jądrem półleżącym. Badanie przeprowadzono wśród 90 szczurów o różnorodności genetycznej.

Przełącznik w komórkach?

„Użyliśmy narzędzia zwanego receptorami chemogenetycznymi, aby działać jak przełącznik w komórkach” – powiedziała starsza autorka Susan Ferguson, dyrektor Instytutu Alkoholu i Narkomanii na Uniwersytecie w Waszyngtonie, profesor psychiatrii i nauk behawioralnych. „Kiedy zmieniliśmy aktywność neuronów w jądrze półleżącym, byliśmy w stanie kontrolować nawroty”.

Powiedziała, że ​​ten proces można wprowadzić, aby zapobiec nawrotom jakiegokolwiek uzależnienia – w tym kompulsywnego hazardu i przejadania się – ponieważ wpływają one na te same obszary mózgu, co uzależnienie od narkotyków.

Wśród 90 szczurów narażonych na heroinę u około 40 proc, rozwinęło się zachowanie podobne do uzależnienia. Naukowcy wykorzystali sześć typowych cech uzależnienia, aby ustalić, czy szczury były w grupie wysokiego ryzyka, czy nie:

Ile heroiny zażyły?

Ile czasu spędziły na zażywaniu narkotyków w okresach ich dostępności?

W okresach, w których sygnalizowano, że lek jest niedostępny, ile czasu spędziły na poszukiwaniu?

Jak zmotywowano je do zdobycia heroiny?

Czy podczas leczenia nadal były motywowane do przyjmowania narkotyków?

Jeśli otrzymały wskazówkę związaną z zażywaniem narkotyków, czy choroba wróciła?

Co motywowało szczury?

W tym modelu badacze skupili się na identyfikacji obwodów mózgowych, które regulują zachowania związane z uzależnieniem, i wykorzystali sztuczne receptory do kontrolowania aktywności w jądrze półleżącym. Receptory są aktywowane przez substancje chemiczne, takie jak dopamina lub leki, które powodują wzrost lub spadek aktywności komórek mózgowych.

Badacze mogli jednak wpływać tylko na zachowanie szczurów z grupy wysokiego ryzyka i nie mogli dostrzec, co skłoniło niektóre szczury do zażywania narkotyków, a inne do ich ignorowania. Ferguson powiedziała, że przyszłe badania pomogą to sprawdzić. Badania potwierdzają wpływ receptorów chemogenetycznych i pokazują, w jaki sposób technologia może atakować określone populacje komórek w jednej części mózgu, a nie w całym jego obszarze.

„Wyobrażam sobie i mam nadzieję, że moglibyśmy stworzyć pigułkę, która hamuje nawrót, ale nadal motywuje ludzi do innych rzeczy i sprawia, że czują się dobrze” – powiedziała autorka.

