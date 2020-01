Liczysz kroki? Sprawdź, czy to jeszcze zabawa czy już uzależnienie

Czy sprawdzasz liczbę kroków, ilekroć załatwiłeś jakieś sprawy? A może chodzisz po domu każdej nocy, aby zwiększyć swoje liczby powyżej dziennego celu? A może częściej wchodzisz po schodach lub parkujesz dalej od celu, aby zwiększyć tętno w strefie docelowej. Tego rodzaju zachowania prawdopodobnie oznaczają, że korzystasz z zegarka fitness. Każdego dnia zwiększasz poziom swojej aktywności na małe sposoby, które są dobre dla twojego zdrowia.

A może obsesyjnie sprawdzasz swoje kroki i tętno przez cały dzień? Czy wyznaczasz coraz bardziej nierealistyczne codzienne cele, które polegają na ćwiczeniu długich sesji, a nawet wielu sesji każdego dnia? Jeśli angażujesz się w tego rodzaju zachowania, może to oznaczać, że jesteś uzależniony od urządzenia do monitorowania kondycji.

Nieosiągnięcie dziennego celu może być demotywujące. Zamiast skupiać się na swoich postępach, możesz załamać się niedociągnięciami.

Uzależnienie od liczenia kroków

Monitor aktywności może być przydatnym narzędziem, jeśli jest właściwie używany. Twoje urządzenie może udzielać ci przydatnych informacji na temat tego, ile robisz każdego dnia, ale pamiętaj, że może stanowić pewną pułapkę. Początkowo niełatwo będzie ci osiągnąć choćby 10 tys. kroków, jeśli wcześniej niewiele spacerowałeś. Staraj się więc słuchać swojego ciała, zamiast kierować się narzuconymi liczbami.

Forma, wysiłek i intensywność odgrywają ważną rolę w skuteczności treningu i zapobieganiu kontuzjom, z których żaden nie może być w pełni uchwycony przez monitor fitness. Zwracanie uwagi na tętno może być pomocne, ale nadal nie oddaje tego, co naprawdę czujesz.

Odchudzanie przez spacerowanie – ile kalorii można spalić?

Ilość masy tłuszczu, jaką stracisz spacerując, zależy od masy ciała i tempa marszu. Im jesteś cięższy, tym więcej kalorii spalisz. Im szybciej maszerujesz, tym więcej spalisz. Spacerowanie z prędkością 6,5 km/h pozwala osobie dorosłej spalić nawet 400 kalorii w ciągu godziny. Jest to jednak dość szybki marsz i nie każdy poradzi sobie z takim tempem.

Lepszym pomysłem jest więc śledzenie kroków. Możesz pobrać aplikację (krokomierz) na telefon, które będzie liczyła kroki za ciebie. Śledząc liczbę kroków wykonywanych każdego dnia, aplikacja może pomóc dostosować trening do twoich celów odchudzania. Wykonanie około 2000 kroków powoduje utratę około 100 kalorii. 0,5 kg odpowiada w przybliżeniu 3 500 kaloriom. Musisz więc przejść około 10000 kroków dziennie, aby stracić 0,5 kg na tydzień.

Chociaż może wydawać się trudne do realizacji, śledzenie liczby kroków pomaga skupić się na długoterminowym celu. pozwala też zrozumieć, ile wysiłku potrzeba, żeby spalić tłuszcz, co może się przełożyć na zdrową dietę.

Warto podkreślić, że 10000 kroków to łączna liczba kroków, wykonanych w ciagu dnia. Może więc rozłożyć tę liczbę np. na trzy części – rano w drodze do pracy, podczas powrotu do domu i w czasie wieczornego spaceru. Wtedy nie wydaje się to już tak karkołomnym i nierealnym zadaniem.

