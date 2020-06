Jesteś samotny? Będzie ci trudniej rzucić palenie

Chociaż liczne badania wykazały istnienie związku, trudno było rozszyfrować, czy samotność prowadzi do nadużywania substancji, czy też nadużywanie substancji prowadzi do samotności.

Stosując nowatorską metodę badawczą do tego pytania – randomizację mendlowską – wykorzystującą dane genetyczne i ankietowe od setek tysięcy ludzi, zespół odkrył, że samotność wydaje się prowadzić do zwiększonego prawdopodobieństwa zachowań związanych z paleniem.

„Ta metoda nigdy wcześniej nie była stosowana do tego pytania, więc wyniki są nowatorskie, ale także niepewne. Znaleźliśmy dowody sugerujące, że samotność prowadzi do wzmożonego palenia, przy czym ludzie częściej zaczynają palić, palić więcej papierosów i być mniej prawdopodobne, że zerwą z nałogiem” – powiedział współautor, dr Robyn Wootton.

Istnieją dowody na to, że samotność zwiększa prawdopodobieństwo rozpoczęcia palenia, liczbę wypalanych papierosów dziennie i zmniejsza prawdopodobieństwo pomyślnego rzucenia palenia. Odzwierciedla to trendy zaobserwowane podczas pandemii – tracker Covid-19 YouGov sugeruje, że 2,2 miliona osób w Wielkiej Brytanii pali więcej niż przed pandemią. Z drugiej strony pojawiły się również dowody, że rozpoczęcie palenia zwiększyło samotność osób.

A co z alkoholem?

„Nasze odkrycie, że palenie tytoniu może również prowadzić do większej samotności, jest niepewne, ale jest to zgodne z innymi ostatnimi badaniami, które wykazały, że palenie jest czynnikiem ryzyka złego zdrowia psychicznego. Potencjalnym mechanizmem tego związku jest to, że nikotyna z dymu papierosowego zakłóca neuroprzekaźniki takich jak dopamina w mózgu”, powiedział starszy autor dr Jorien Treur.

Zespół zbadał również związek między samotnością a spożywaniem alkoholu i nadużywaniem alkoholu i nie znalazł w nim wyraźnych dowodów na związek przyczynowy.

Wiedza o tym, czy istnieje przyczynowość samotności w paleniu, jest ważna dla informowania służb rzucających palenie i pomagania ludziom w rzuceniu palenia.

Czytaj także:

Dymek tradycyjny kontra elektroniczny – co pali polska młodzież?