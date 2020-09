Bez telefonu czujesz niepokój? Naukowcy fachowo nazwali ten stan

Nomofobia to stosunkowo nowy termin, który powstał około 10 lat temu. Używa się go do opisania zestawu objawów i doświadczeń, które ludzie odczuwają, gdy są z dala od telefonu komórkowego. Nomofobia charakteryzuje się niepokojem lub ogólnym dyskomfortem, gdy jesteśmy „poza kontaktem”.

„Badacze uważają, że ten niepokój wynika z lęku przed izolacją, brakiem komunikacji i poczuciem, że nie jest się częścią sieci społecznej” – powiedział dr Niranjan S. Karnik, profesor psychiatrii w Rush Medical College.

Nomofobia – jak się ją diagnozuje?

Istnieje różnica między normalnym korzystaniem z telefonu, które przynosi korzyści twojemu życiu – na przykład rozmawianie ze znajomymi lub używanie go do pracy – a używaniem, które zakłóca codzienne funkcjonowanie. Według naukowców ten rodzaj użycia może wywołać uczucie nomofobii i niepokoju. Uczucia te mogą być problematyczne, jeśli niepokój i cierpienie, które odczuwasz, zaczynają przeszkadzać w pracy, szkole lub codziennym funkcjonowaniu.

„W skrajnych przypadkach ludzie mogą mieć ataki paniki lub fizyczne objawy, które zaczynają powodować problemy zdrowotne” – powiedział prof. Karnik. Przykładem problemu zdrowotnego, który możesz mieć, może być zmęczenie związane z budzeniem się w nocy, aby sprawdzić telefon. Jednak nie ma wyraźnej linii wskazującej, kiedy masz problem. Jeśli nie jesteś w stanie odłożyć telefonu na określony czas lub zostawić go w spokoju bez wywoływania niepokoju, to znak, by porozmawiać z terapeutą.

Stres bez telefonu

Aby ocenić, kto jest bardziej podatny na uczucie nomofobii, zespół naukowców zbadał 495 dorosłych Portugalczyków w wieku od 18 do 24 lat. Uczestnicy badania otrzymali do wypełnienia dwa kwestionariusze. Pierwszy dotyczył polegania na telefonie komórkowym. Drugi badał wszelkie objawy zaburzeń psychicznych, których doświadczali ankietowani, np. lęk, poczucie nieadekwatności lub obsesja-kompulsja.

Zespół badawczy odkrył, że im więcej osób codziennie korzystało z telefonu, tym większy stres odczuwali, gdy byli bez niego. Ponadto osoby, które uzyskały lepsze wyniki z powodu kompulsji obsesyjnej, odczuwały większy strach przed pozostawieniem telefonu. Wrażliwość interpersonalna była również silnym predyktorem uczucia nomofobii. Nie znaleziono jednak żadnego związku między płcią a uzależnieniem od telefonu.