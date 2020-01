Zdrowie psychiczne kobiet poprawia się, gdy przestają pić alkohol

Badanie opublikowane w Canadian Medical Association Journal głosi, że zdrowie psychiczne kobiet, które rzuciły alkohol, poprawiło się. W ramach badania naukowcy przeanalizowali nawyki picia i zgłaszane poziomy zdrowia psychicznego ponad 10 tys. osób w Hongkongu, a ponad 31 tys. osób w USA. W obu grupach mężczyźni i kobiety, którzy dożywotnio wstrzymywali się od picia, czyli ci, którzy w żadnym momencie życia nie pili alkoholu, zgłaszali najwyższy poziom dobrostanu psychicznego.

U kobiet, ale nie u mężczyzn

Obserwowano też innych (około dwa lata grupę z Hongkongu i około trzy lata z USA), rzucenie alkoholu wiązało się z bardziej korzystną zmianą samopoczucia psychicznego wśród kobiet w obu grupach, ale nie u mężczyzn. Kobiety, które przestały pić, zbliżyły się do najlepszego poziomu zdrowia psychicznego zgłaszanego przez dożywotnich abstynentów w ciągu czterech lat. Nie jest jasne dlaczego, ale możliwe, że abstynencja odwraca uszkodzenie mózgu związane z alkoholem lub zmniejsza stres, taki jak konflikt rodzinny.

Alkohol początkowo łagodzi stany lękowe, ale pomaga także aktywować układy mózgu, które nasilają lęk, prowadząc do cyklu: „potrzebuję więcej alkoholu, aby złagodzić mój lęk, co pogarsza mój lęk, więc potrzebuję go więcej”. Z biegiem czasu alkohol może również wpływać na obniżenie nastroju, drażliwość, słaby sen i wrażliwość na stres.

Trudno odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zdrowie psychiczne kobiet może ulec poprawie po odstawieniu alkoholu. Zauważono, że kobiety częściej cierpią na depresję niż mężczyźni i częściej odczuwają fizyczne skutki uboczne alkoholu, które występują szybciej, na niższych poziomach, niż mężczyźni, co może być czynnikiem.

Jednak rosnące spożycie alkoholu wśród kobiet stało się w ostatnich latach problemem zdrowotnym.

Poza zdrowiem psychicznym wpływ alkoholu na zdrowie fizyczne był przedmiotem kontroli w ostatnich latach. Badania wykazały, że codzienne picie pewnych ilości alkoholu może skrócić życie, chociaż niektórzy badacze nadal uważają, że umiarkowane picie odgrywa rolę w pomaganiu ludziom w dłuższym życiu.

