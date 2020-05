Szybki test: Czy cierpisz na zaburzenia lękowe?

Lękom często towarzyszy obsesyjne zmartwienie i niezdolność do koncentracji. Może to wyzwalać pełną reakcję ucieczki od bodźca lub zamrożenia naszego współczulnego układu nerwowego, który przygotowuje nas na prawdziwe niebezpieczeństwo. Ponieważ lęk jest emocjonalną reakcją na coś, co się nie wydarzyło, nie ma z czym walczyć ani uciec. Dlatego w naszym ciele narasta napięcie, ale nie możemy podjąć żadnych działań, aby je uwolnić. Zamiast tego nasz umysł krąży w kółko, odtwarzając możliwości i scenariusze.

Terapie lęku

Psychoterapia umożliwia pacjentom zmniejszenie lęku poprzez zmianę przekonań, myśli i zachowania bez skutków ubocznych leków na receptę. Skuteczne terapie obejmują różne formy technik poznawczych i behawioralnych, takie jak terapia ekspozycją, CBT i dialektyczna terapia behawioralna. Inne opcje obejmują leki przeciwlękowe i naturalne alternatywy (suplementy, techniki relaksacyjne, hipnoterapia i medytacja). Podczas gdy leki zapewniają szybką ulgę, efekt jest głównie przeciwbólowy. Uzdrowienie wstydu i uwolnienie prawdziwego ja zapewniają długotrwałe zmniejszenie lęku, pozwalając nam być autentycznymi i nie martwić się o opinie innych na nasz temat.

QUIZ:

Szybki test: czy cierpisz na zaburzenia lęku?