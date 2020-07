Nerwica wegetatywna – 6 objawów, których nie można ignorować

Nerwica wegetatywna (nerwica narządowa, nerwica somatyczna) to często trudne do zdiagnozowania schorzenie, którego objawy mogą mieć różne nasilenie. Często pozorują one objawy innych chorób, dlatego proces diagnostyczny jest bardzo długi i wiąże się z koniecznością przejścia wielu badań. Jeżeli nie wykażą one nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu, to lekarze zaczynają brać pod uwagę zaburzenia nerwicowe.

Co to jest nerwica wegetatywna?

Nerwica wegetatywna to dotyczące sporego odsetka ludzkiej populacji zaburzenie na tle nerwowym, które powoduje nieprawidłowości w funkcjonowaniu różnych narządów i układów w ludzkim organizmie. Co ważne, zaburzenia te nie są łatwe do wykrycia podczas badań diagnostycznych, bo nie powodują znacznych odchyleń od normy, jednak są przyczyną pojawienia się różnych typowych i nietypowych objawów somatycznych. Nerwica wegetatywna dotyczy obojga płci, jednak częściej ujawnia się u kobiet. To zaburzenie nerwicowe diagnozowane jest także u dzieci i młodzieży.

Nerwica wegetatywna jest przyczyną pojawiania się różnych objawów, które pozorują inne schorzenia. Częstym objawem nerwicy wegetatywnej są m.in. różne bóle o charakterze przewlekłym, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, zawroty głowy, napady lęku, uczucie niepokoju i inne zaburzenia nastroju.

Zanim zostanie postawiona diagnoza, wykonywane są badania w kierunku innych, także bardzo poważnych schorzeń np. tętniaków, choroby wieńcowej oraz nowotworów w zależności od występujących objawów.

Nerwica wegetatywna – przyczyny

Wyróżnia się trzy podstawowe przyczyny zachorowania na nerwicę wegetatywną:

trudne dzieciństwo – dzieci dorastające w poczuciu zagrożenia, wychowujące się w rodzinach z problemami lub doświadczające krzywdy ze strony swoich bliskich i otoczenia częściej zapadają na nerwicę w dorosłym wieku,



traumatyczne przeżycia – traumatyczne przeżycia i problemy dnia codziennego (problemy zdrowotne, finansowe, zawodowe) bywają przyczyną zachorowania na nerwicę,



przyczyny biologiczne – związane z zaburzoną odpowiedzią układu nerwowego na stres.

Znacznie częściej na nerwicę wegetatywną chorują osoby wrażliwe oraz osoby, które starają się za wszelką cenę udowodnić sobie i innym, że są w stanie poradzić sobie z każdą sytuacją. Nagromadzenie złych emocji, stres, traumatyczne doświadczenia i brak wsparcia w dużej mierze przyczyniają się do rozwoju zaburzeń nerwicowych.

Nerwica wegetatywna – objawy

Lista objawów typowych dla nerwicy wegetatywnej jest bardzo długa. Najczęściej pojawiają się objawy związane z układem pokarmowym i układem nerwowym.

1. Przewlekły ból głowy

Ból głowy to jeden z typowych objawów nerwicy wegetatywnej. Zwykle pojawia się w sytuacjach stresowych, jednak może też przybierać postać przewlekłą. Jeżeli ból głowy trwa długi czas lub nawraca, trzeba wykonać badania.

2. Ból brzucha

Ból brzucha to kolejny objaw nerwicy wegetatywnej. Nie bez powodu lekarze łączą przewlekłe bóle brzucha bez wyraźnej przyczyny z naszą psychiką.

3. Biegunki i zaparcia

Pojawiające się niezależnie od stosowanej diety biegunki i zaparcia także mogą być objawem nerwicy wegetatywnej. Często pojawiają się przed wyjściem z domu np. do pracy, na spotkanie biznesowe, do lekarza. W tym przypadku problemy z układem pokarmowym mijają, gdy stan psychiczny osoby chorej wraca do normy.

4. Ból w klatce piersiowej i kołatanie serca

Ból wieńcowy, uczucie palenia w przełyku i ucisk za mostkiem nie zawsze muszą oznaczać zawał. W przypadku wielu osób zgłaszających się z takimi objawami na SOR diagnozuje się niestrawność, zgagę lub właśnie zaburzenia nerwicowe.

5. Uczucie lęku

Nagłe uczucie lęku, któremu towarzyszą zlewne poty, drżenie rąk, suchość w ustach, problemy z oddychaniem oraz przekonanie, że zaraz umrzemy lub zemdlejemy, także może powodować nerwica. W taki sposób reagują np. osoby, dla których szczególnie sterujące są wyjścia z domu, publiczne wystąpienia lub spotkania z konkretną osobą. Ważne: objawy te mijają, gdy osoba chora poczuje się bezpiecznie, np. wróci do domu.

6. Drżenie kończyn

Drżenie rąk i nóg także może wskazywać na nerwicę wegetatywną. Często jest to nie tylko widoczne gołym okiem drżenie kończyn, ale także uczucie tzw. drżenia wewnętrznego.

Do częstych objawów nerwicy wegetatywnej zalicza się także:

uczucie guli w gardle,



suchość w jamie ustnej,



nadmierne pocenie się,



zawroty głowy,



uczucie zbliżającego się omdlenia,



duszności,



ból mięśni i stawów,



niesmak w ustach,



pieczenie i drętwienie języka.

Ważne: wszystkie z powyższych objawów mogą wskazywać na nerwicę wegetatywną, jednak mogą też świadczyć o innych schorzeniach, dlatego nie należy unikać wizyty u lekarza i trzeba wykonać niezbędne badania.

Czytaj także:

Jak strach zamienia się w lęk i czy można ten proces zatrzymać?