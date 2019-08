Gula w gardle – czy to musi być nowotwór?

Gula w gardle (globus histericus) to uczucie znane wielu osobom. Najczęściej nie jest objawem poważnych schorzeń np. nowotworów, jednak nie oznacza to, że należy bagatelizować tę dolegliwość. Z czym związana jest kula gardłowa? Jakie objawy dodatkowe, powinny skłonić do wizyty u lekarza?