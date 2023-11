Lara Gessler o przemilczanym problemie wśród ojców: Facetom też się zdarza

Jakiś czas temu media rozpisywały się wyprowadzce partnera Lary Gessler, Piotra Szeląga, do hotelu krótko po przyjściu na świat ich syna – Bernarda. Niedawno restauratorka wróciła pamięcią do tej sytuacji i powiedziała, co ją spowodowało.

– Po prostu miał załamanie nerwowe. To się może zdarzyć każdemu. Częściej mówimy w przypadku porodu na pewno o baby bluesie kobiet. No, ale słuchajcie, facetom też się zdarza – przyznała w jednym z wywiadów.

Lara Gessler zauważyła, że wpływ na pojawienie się różnych problemów zdrowia psychicznego miała pandemia koronawirusa. Ważne jest to, by nikogo nie oceniać i służyć bliskiej osobie wsparciem w trudnych chwilach. „Fakt jest taki, że po covidzie nasze zdrowie psychiczne siadło bardzo. Słuchajcie, my jesteśmy rodziną na dobre i na złe i jesteśmy po to, żeby siebie wspierać” – zaznaczyła.

Baby blues u mężczyzn

Baby blues to stan obniżonego nastroju występujący po porodzie. Pojawia się zwykle między 3 a 5 dobą od rozwiązania. Mówi się o nim głównie w kontekście kobiet, ale może dotyczyć również mężczyzn. Szacuje się, że nawet jeden na dziesięciu ojców boryka się z tym problemem. Daje on jednak nieco inne objawy niż u kobiet. Chorzy zwykle są rozdrażnieni i bardziej impulsywni. Mają większą skłonność do ryzykownych zachowań oraz nadużywania szkodliwych substancji. Wycofują się z życia społecznego i rodzinnego, a także małżeńskich bądź partnerskich relacji. Trudno im się skoncentrować i wypełniać obowiązki zawodowe. Mają mniejszą motywację do aktywności. W przypadku kobiet natomiast częściej mamy do czynienia z uczuciem obrzydzenia względem własnego ciała czy lękiem o dziecko. Jeśli mężczyzna lub kobieta nie otrzymają na czas pomocy, baby blues może przerodzić się u nich w depresję poporodową.

Baby blues – gdzie szukać pomocy?

Przede wszystkim nie należy bagatelizować doświadczanych emocji i problemów, które dotykają nas i bliskich po narodzinach nowego członka rodziny. Jeśli baby blues utrzymuje się przez dłuższy czas, należy poszukać profesjonalnej pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej. Można też skorzystać z Kryzysowego Telefonu Zaufania (numer 116 123). Infolinia jest czynna całą dobę, a dzwoniący nie ponosi za połączenie żadnych opłat.

