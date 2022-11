Łechtaczka: gdzie się znajduje? Budowa i funkcje łechtaczki

Łechtaczka (clitoris) jest jednym z narządów kobiecego układu płciowego, o którego budowie i funkcjach nie uczymy się podczas lekcji biologii. Pod względem budowy anatomicznej łechtaczka jest narządem przypominającym męskiego penisa – w jej budowie możemy wyróżnić ciała jamiste i żołądź łechtaczki. Właściwe pieszczenie łechtaczki umożliwia odczuwanie wyjątkowej przyjemności seksualnej.

Umożliwianie osiągnięcia szczytu rozkoszy to jedyna funkcja łechtaczki, choć dzięki związanym z nią orgazmom, możliwe jest zwiększenie szansy na zapłodnienie – intensywne skurcze mięśni pochwy ułatwiają plemnikom dotarcie do komórki jajowej.

W niektórych kulturach łechtaczka nazywana jest „grzesznym” narządem. Bywa kojarzona z rozwiązłością, co powoduje, że dorastające dziewczyny i dorosłe kobiety poddawane są zabiegowi obrzezania, który ma na celu kontrolowanie ich seksualności. Obrzezanie kobiet wykonywane jest najczęściej ze względów religijnych, prowadząc do okaleczenia seksualnego oraz licznych powikłań zdrowotnych.

Czym jest łechtaczka?

Seks przestaje być tematem tabu, co sprawia, że więcej mówi się i pisze o funkcjach łechtaczki. Na skutek zmiany podejścia do seksu łechtaczka przestała być kojarzona przede wszystkim z masturbacją. Okazuje się jednak, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni nadal niewiele wiedzą na temat tego narządu. Warto dowiedzieć się gdzie jest łechtaczka, aby skutecznie zwiększyć przyjemność płynącą z seksu.

Łechtaczka jest narządem, który odpowiada za odczuwanie seksualnej przyjemności. Jej budowa uwzględnia struktury, które budują męskie prącie. Choć znacząco różni się pod względem rozmiarów, to jej stymulacja powoduje, że reaguje na pieszczoty w taki sam sposób jak męski penis – ciała jamiste wypełniają się krwią, dochodzi do wzwodu łechtaczki i pojawia się kobiecy orgazm.

Coraz więcej mówi się na temat sposobów pieszczenia łechtaczki oraz jej roli w osiąganiu przyjemności seksualnej. Seksuolodzy polecają samodzielny trening pieszczenia łechtaczki m.in. kobietom, których problemem jest osiągnięcie orgazmu w trakcie stosunku pochwowego. Pieszczoty łechtaczki nie są skomplikowane, jednak każda kobieta może w nieco inny sposób na nie reagować. Z tego względu polecane jest wypróbowanie różnych technik stymulacji łechtaczki.

Łechtaczka – gdzie się znajduje?

Łechtaczka znajduje się nad wejściem do pochwy i ujściem cewki moczowej. Umiejscowiona jest pomiędzy wargami sromowymi poniżej wzgórka łonowego.

Budowa łechtaczki

Dokładna budowa anatomiczna łechtaczki została poznana dopiero w XIX wieku, co w pewnym stopniu związane było z obyczajowymi normami. Łechtaczka przez wiele wieków była tematem tabu, jednak dziś już wiemy, w jaki sposób jest zbudowana i coraz częściej otwarcie porusza się temat wpływu tego narządu na przyjemność czerpaną z intymnych zbliżeń, która przecież nie jest zarezerwowana jedynie dla mężczyzn.

Łechtaczka przypomina swoim wyglądem odwróconą literę Y, której ramiona oplatają pochwę, a trzon sięga do kości łonowych. Wykształca się w okresie prenatalnym. Większość struktur, które tworzą łechtaczkę, znajduje się wewnątrz ciała i jest niewidoczna gołym okiem. W wewnętrznej budowie anatomicznej tego narządu układu płciowego wyróżniamy:

połączony z kością łonową trzon łechtaczki;

znajdujący się powyżej ujścia cewki moczowej korzeń łechtaczki, który łączy jej trzon z odnogami;

znajdujące się pod wargami sromowymi większymi, oplatające pochwę odnogi łechtaczki;

opuszki przedsionka.

W budowie łechtaczki wyróżniamy także żołądź łechtaczki, który jest wyczuwalny i widoczny pod skórą, tuż nad ujściem cewki moczowej. Okrywa go napletek łechtaczki. Podniecenie seksualne, które związane jest z pieszczeniem łechtaczki, powoduje, że m.in. widoczna część łechtaczki zwiększa swoje rozmiary, co ma związek z napełnianiem się krwią ciał jamistych. Dochodzi wówczas do wzwodu łechtaczki, który pozwala na odczuwanie przyjemności płynącej z orgazmów.

Orgazmy łechtaczkowe

Łechtaczka wypełnia się krwią na skutek podniecenia. Za zaopatrywanie żołędzi łechtaczki i innych jej struktur w krew odpowiadają dwie tętnice łechtaczki, czyli tętnica głęboka łechtaczki i tętnica powierzchniowa łechtaczki. Tętnice łechtaczki to gałęzie tętnicy sromowej, która połączona jest z tętnicą biodrową wewnętrzną.

Przepływ krwi w obrębie łechtaczki odbywa się przez żyłę głęboką łechtaczki i żyłę grzbietową łechtaczki, którymi krew spływa do żyły sromowej większej i żylnego splotu powierzchniowego. Łechtaczka jest silnie unerwiona, co pozwala na odczuwanie intensywnych doznań podczas jej stymulacji. W obrębie łechtaczki znajdują się zakończenia nerwów czuciowych oraz pochodzące ze splotu miednicznego nerwy układu autonomicznego.

Co ciekawe, dzięki łechtaczce kobiety są zdolne do osiągania orgazmów wielokrotnych, czyli tzw. orgazmów kaskadowych, których mężczyźni nie doświadczają. W przypadku prawidłowo funkcjonującego męskiego narządu płciowego orgazm powoduje wytrysk, po którym mężczyzna potrzebuje chwili odpoczynku, aby mógł ponownie osiągnąć wzwód i doświadczać orgazmów.

Łechtaczka jest narządem, którego wymiary mogą znacząco się różnić. Jej wielkość w stanie „spoczynku”, w przypadku widocznej na zewnątrz ciała żołędzi łechtaczki, zwykle nie przekracza 3,5x5,5 mm. Ze względu na cylindryczny kształt żołądź łechtaczki potocznie nazywana jest „guziczkiem”. Zdarza się, że zewnętrzna część łechtaczki znacząco zwiększa swoje rozmiary, co może wskazywać na zaburzenia hormonalne. Wówczas mamy do czynienia ze stanem patologicznym, który wymaga diagnostyki. Przerost łechtaczki nie musi być jednak związany z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu hormonalnego, bo jej wielkość zależna jest m.in. od budowy anatomicznej kobiety.

Funkcja łechtaczki

Jak już zostało wspomniane, łechtaczka odgrywa istotną rolę w osiąganiu seksualnego spełnienia. Łechtaczka to jedyny narząd w organizmie człowieka, który służy tylko i wyłącznie w celu dostarczania przyjemności. Dzięki niej możliwe jest odczuwanie wyjątkowo silnego pobudzenia seksualnego oraz osiąganie orgazmów. Często spotkamy się z podziałem orgazmów na orgazm łechtaczkowy i orgazm pochwowy, którego autorem jest Zygmunt Freud, jednak większość kobiet jest zdolna do odczuwania także innych orgazmów, które nie zawsze związane są z bezpośrednią stymulacją narządów płciowych.

W przypadku stymulacji łechtaczki osiągnięcie orgazmu jest najłatwiejsze – w ten sposób osiąga spełnienie nawet 80-90% kobiet, które nie doświadczały orgazmu podczas stymulacji jedynie wnętrza pochwy. Orgazm pochwowy i orgazm łechtaczkowy często różnią się pod względem intensywności i czasu trwania. Orgazm osiągany dzięki stymulacji łechtaczki bywa dłuższy i silniejszy. Od niedawna trwa dyskusja seksuologów na temat zasadności podziału orgazmów na orgazm pochwowy i orgazm łechtaczkowy, co ma związek z wynikami najnowszych badań, które wskazują na zależność pomiędzy stymulacją łechtaczki i zdolnością do osiągania orgazmu pochwowego.

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z jednym orgazmem, czy z jego kilkoma rodzajami, każda kobieta powinna nauczyć się czerpać przyjemność z intymnych zbliżeń, poznając swoje ciało, co pozwoli na lepszą komunikację pomiędzy partnerami, podnosząc jakość życia erotycznego. Osiągnięcie orgazmu łechtaczkowego lub osiągnięcie orgazmu pochwowego pozwala czerpać większą satysfakcję z seksu, jednak badania dowodzą, że nadal spory odsetek kobiet nie doświadcza przyjemności podczas intymnych zbliżeń, co może być związane z działaniem różnych czynników m.in. czynników psychologicznych.

Jak pobudzić łechtaczkę?

Pobudzenie łechtaczki nie jest trudne; każda kobieta może odczuwać przyjemność na skutek innego sposobu stymulacji jej żołędzi. Intensywność doznań nie zależy od wielkości widocznej na zewnątrz ciała części łechtaczki, ale zastosowanych technik stymulacji, do których zaliczamy technikę manualną, pieszczoty oralne, a także stymulację łechtaczki za pomocą specjalnie do tego przystosowanych gadżetów erotycznych. Preferencje bywają różne, jednak warto wiedzieć, że zbyt silny dotyk może spowodować efekt odwrotny do zamierzonego. Zbyt silna stymulacja łechtaczki może doprowadzić np. do urazu, którego objawem jest krwiak łechtaczki.

Stymulacja łechtaczki może również wywoływać dyskomfort np. w przypadku przerostu warg sromowych oraz stanu zapalnego w obrębie łechtaczki. Aby zwiększyć przyjemność płynącą z manualnej stymulacji łechtaczki, warto korzystać z lubrykantów.

