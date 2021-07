3 zaskakujące fakty na temat orgazmu. O tym nie wiedziałeś

Orgazm powinien być punktem kulminacyjnym aktu seksualnego. Jednak szczytowanie nie zawsze powiązane jest z seksem, a temat podniecenia seksualnego jest o wiele szerszy, niż może się wydawać.

3 zaskakujące fakty na temat orgazmu

1. Penetracja nie pobudzi większości kobiet do orgazmu

Wiele kobiet ma trudności z osiąganiem orgazmu pomimo starań ze strony partnera. Co ciekawe, około 95% z nich osiąga orgazm dzięki masturbacji. Czy więc mężczyźni robią coś źle? Okazuje się, że penetracja pochwy penisem niekoniecznie musi być drogą do kobiecego orgazmu, a kobietę przede wszystkim pobudzają pieszczoty stref erogennych. Historycznie rzecz ujmując, kultury na całym świecie pojmowały seks jako sposób na zapewnienie przyjemności mężczyźnie, dlatego kojarzony był przede wszystkim ze stosunkiem penis-pochwa.

2. Kobiety też mają orgazm we śnie

Wielu mężczyznom zdarza się wstać z tzw. porannym wzwodem – co sugeruje doświadczenie nocnego wytrysku. Jednak już w 1953 roku odkryto, że kobiety również mogą doświadczyć orgazmu we śnie. Jest on wynikiem snów na tle seksualnym, które wywołują fizyczne uczucie podniecenia. „To nic nowego i na pewno nie jest niczym niezwykłym” – piszą naukowcy.

3. Nie wszystkie orgazmy mają charakter seksualny

W świetle najnowszych badań orgazm ludzki jest niekoniecznie powiązany z aktem seksualnym, ale można go traktować jako zestaw procesów neuropsychologicznych. Pobudzają nas widoki, dźwięki, smaki, tekstury, wyobrażenia. Niektórzy ludzie mogą doświadczyć orgazmów w odpowiedzi na... stymulację kostek zimną wodą, poród, karmienie piersią, słuchanie muzyki i inne sytuacje niezwiązane z aktem seksualnym.

