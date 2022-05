Wibrator powinien być wypisywany na receptę? Tak sugerują naukowcy

Wyniki badania, którymi kierowała Alexandra Dubinskaya z Cedar-Sinai Medical Center w Los Angeles, zostały opublikowane w „The Journal of Urology”. Naukowcy przeanalizowali różne badania dotyczące wibratorów i doszli do wniosku, że nadszedł czas, aby uznać wibratory za urządzenia do terapii medycznej.

Jak używanie wibratora wpływa na zdrowie kobiety?

Już wcześniejsze badania sugerowały, że częsta masturbacja kobiet może mieć pozytywny wpływ na ich zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. W wykorzystanie wibratorów jako pomocy w masturbacji i czy mają one pozytywny wpływ na zdrowie. Teraz naukowcy dokonali przeglądu baz danych naukowych dotyczących badań, które obejmowały stosowanie wibratorów w celach medycznych. W swojej analizie wykorzystali 21 różnych badań.

Naukowcy zauważyli, że u kobiet, które używają wibratora, zmniejszyły się dolegliwości związane z bólem sromu, nietrzymaniem moczu i jednocześnie poprawiła się siła mięśni dna miednicy.

Czy wibrator ma wpływ na zdrowie seksualne?

Zdaniem naukowców używanie wibratora nie pozostaje bez wpływu na zdrowie seksualne kobiet. Podkreślają, że użycie wibratora podczas masturbacji skraca czas potrzebny kobiecie na osiągnięcie orgazmu, a także pomaga w osiągnięciu wielu orgazmów. To przekłada się na redukcję stresu i ogólną poprawę zdrowia seksualnego.

Naukowcy doszli do wniosku, że wibratory mogą i powinny być uważane nie tylko za zabawki erotyczne, ale także za urządzenia terapeutyczne. A to, jak podkreślają, sugeruje, że nadszedł czas, aby lekarze, zaczęli przepisywać wibratory swoim pacjentkom. Zespół z Los Angeles zaprezentuje swoje odkrycia na tegorocznym dorocznym spotkaniu naukowym Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego.

Historia wibratorów zatacza koło?

Warto przypomnieć, że wibratory kojarzone tylko i wyłącznie jako zabawka erotyczna to domena ostatniego półwiecza. Pierwsze wibratory stosowane były przez lekarzy w krajach anglosaskich już 19 wieku i traktowane jako przyrząd do leczenia choroby określanej jako histeria. Kiedy postępowała elektryfikacja gospodarstw domowych, wibratory (do masażu całego ciała) zaczęły się pojawiać w katalogach dla gospodyń obok żelazek i innych sprzętów. Były reklamowane między innymi jako remedium na bóle mięśniowe. Dopiero rewolucja seksualna w Stanach Zjednoczonych sprawiła, że wibrator zaczął być postrzegany przede wszystkim jako zabawka erotyczna.

