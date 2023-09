Seks Polek „od kuchni”. Jak wygląda życie erotyczne kobiet w 2023 roku?

W badaniu, które było punktem odniesienia do opracowania raportu „Seksualna mapa Polki” wzięło udział 1076 kobiet w wieku od 18 do 69 lat (mieszkanek dużych metropolii, mniejszych miejscowości i wsi). Ochotniczki wypełniały ankiety. Pytania zawarte w kwestionariuszach dotyczyły kwestii, takich jak: aktywność seksualna, wiedza na temat seksu, ulubione gadżety erotyczne czy masturbacja.

Polki i seks. Miłość fizyczna okiem kobiet

Znaczna część ankietowanych – bo aż 95 procent – jest aktywna seksualnie, przy czym częstotliwość uprawiania seksu zmniejsza się wraz z wiekiem. Najczęściej kochają się kobiety przed 35 rokiem życia (nawet kilka razy w tygodniu), najrzadziej natomiast te w grupie wiekowej 46-55 lat. Apetyt na zbliżenie fizyczne zwiększa poznanie nowego partnera lub partnerki. Ochotę na seks potęguje również romantyczny, miło spędzony wieczór z „drugą połówką”. Taką odpowiedź wskazała ponad połowa kobiet biorących udział w badaniu. Co jeszcze okazuje się skuteczną zachętą do seksu? Pozytywne relacje z partnerem lub partnerką, poczucie własnej atrakcyjności i bycie pożądaną, dobra atmosfera w sypialni, myśl o sprawieniu przyjemności bliskiej osobie, obejrzenie filmu romantycznego lub pornograficznego, a także nowy gadżet erotyczny, na przykład seksowna bielizna. Najmniej efektywnie działającym „bodźcem” jest chęć rozładowania wewnętrznego napięcia i spotkanie towarzyskie (impreza). Na te odpowiedzi wskazało mniej niż 10% badanych.

Największą przeszkodę w uprawianiu seksu stanowi natomiast zmęczenie i złe samopoczucie fizyczne. Współżycie utrudniają także problemy w relacji, kwestie związane z menstruacją (miesiączką), kłopoty ze zdrowiem intymnym, ból podczas stosunku, inne choroby lub zaburzenia oraz niezrozumienie ze strony partnera lub partnerki. Najrzadziej wskazywaną barierą jest posiadanie małych dzieci i menopauza. Tych odpowiedzi udzieliło odpowiednio 7 i 5% kobiet uczestniczących w ankiecie. Co ciekawe, dla ośmiu procent badanych nic nie jest przeszkodą w uprawianiu seksu.

Ponad połowa ankietowanych masturbuje się, by sprawić sobie przyjemność. Dla przeszło 30% kobiet to sposób na odprężenie lub rozładowanie napięcia. Jednocześnie 21 procent respondentek przyznaje, że podczas masturbacji łatwiej osiąga orgazm niż w trakcie stosunku z partnerem lub partnerką. Dla większości zbliżenie fizyczne jest elementem budowania bliskich relacji z drugim człowiekiem. By nie sprawić przykrości bliskiej osobie i dać jej poczucie satysfakcji, kobiety udają orgazm. Deklaruje to aż 51% badanych. Jedną z najczęściej zgłaszanych fantazji erotycznych jest seks z kimś znajomym lub obcym, a także miłość w trójkącie. Respondentki niechętnie korzystają z gadżetów erotycznych.

Wiedza na temat seksu i relacja z własnym ciałem

Osoby biorące udział w badaniu wysoko oceniają swoją wiedzę na temat seksu i zdrowia intymnego. Czerpią ją głównie ze środków masowego przekazu. Dotyczy to zwłaszcza młodszych respondentek. Starsze preferują książki, poradniki oraz czasopisma dla kobiet. Aż 39% ankietowanych nie zasięga żadnej wiedzy, jeśli chodzi o wyżej wymienione kwestie. Ankietowane mają krytyczny stosunek do swojej powierzchowności. Tylko 18% kobiet czuje się dobrze w swoim ciele (głównie respondentki w grupie wiekowej 56-69). Najgorzej oceniają siebie mieszkanki dużych miast.

