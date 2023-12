Na horyzoncie pojawiła się pigułka antykoncepcyjna dla mężczyzn. Trwają testy

„Świat jest gotowy na męski środek antykoncepcyjny” – powiedziała dr Gunda I. Georg, kierowniczka projektu. Prace nad stworzeniem tabletki trwały wiele lat. Najpierw przeprowadzano testy na myszach. Obecnie trwa pierwsza faza badań klinicznych z udziałem ludzi. Wstępnie przeprowadzone analizy przyniosły bardzo dobre rezultaty.

Jak działa tabletka antykoncepcyjna dla mężczyzn?

Tabletka antykoncepcyjna dla mężczyzn, zwana roboczo YCT-529, hamuje aktywność białka wiążącego kwas retinowy (formę witaminy A), który odpowiada między innymi za tworzenie plemników przez męski układ rozrodczy. „Wyłączenie” tego białka powoduje czasową bezpłodność. Warto w tym miejscu zauważyć, że środek ten nie zawiera hormonów. Nie wywiera więc tak negatywnego wpływu na organizm, jak kobieca antykoncepcja hormonalna, która polega na hamowaniu owulacji poprzez dostarczanie do organizmu sztucznego progesteronu oraz estrogenu. Jak zauważa doktor Gunda I. Georg:

„Ostatnią innowacją w dziedzinie zapobiegania ciąży była pigułka antykoncepcyjna dla kobiet wynaleziona ponad 60 lat temu. Stworzenie środka antykoncepcyjnego dla mężczyzn, który nie zawiera hormonów, to słuszny i potrzebny krok, biorąc pod uwagę skutki uboczne stosowania hormonalnych metod zapobiegania ciąży, jakie odnotowujemy wśród kobiet. Świadomie zdecydowaliśmy się na hamowanie szlaku sygnałowego witaminy A w jądrach. Liczne badania potwierdzają bowiem, że blokowanie tego szlaku przynosi bardzo dobre efekty. Powoduje niepłodność, którą bardzo łatwo można odwrócić”.

Badacze podkreślają również, że męska pigułka antykoncepcyjna wykazuje bardzo wysoką skuteczność (w 99 procentach), a jednocześnie jest bezpieczna. Jej przyjmowanie nie niesie za sobą dotkliwych skutków ubocznych. Naukowcy wierzą, że ich odkrycie zmieni spojrzenie na antykoncepcję postrzeganą dotychczas jako obowiązek kobiety. Mają nadzieję, że pigułka stanie się atrakcyjną formą zapobiegania ciąży dla mężczyzn, a antykoncepcja stanie się wspólną odpowiedzialnością ponoszoną przez oboje partnerów. Jeśli testy na ludziach przyniosą satysfakcjonujące wyniki, tabletka wkrótce zostanie wprowadzona na rynek farmaceutyczny w Wielkiej Brytanii.

Dostępne formy męskiej antykoncepcji

Męska antykoncepcja sprowadza się zwykle do stosowania prezerwatyw podczas odbywania stosunku płciowego. Inna, rzadziej stosowaną metodą zapobiegania nieplanowanemu ojcostwu jest wazektomia. To zabieg mikrochirurgiczny polegający na podwiązaniu nasieniowodów. W efekcie stają się one niedrożne, co uniemożliwia swobodne przemieszczanie się plemników. Wazektomia nie wpływa na życie seksualne mężczyzny czy przebieg stosunków płciowych. Nie blokuje wytrysku. Zmienia jedynie skład spermy. Nie ma w niej plemników, co uniemożliwia zapłodnienie.

