Groźny wirus atakuje dzieci. Amerykańscy lekarze zaniepokojeni

RSV to wirus układu oddechowego, który szerzy się drogą kropelkową. Bardzo wcześnie przechodzą go dzieci – około 95% z nich do 2 roku życia nabiera przeciwciała świadczące o przebytym zakażeniu. Jednak reinfekcja wirusa (ponowne zakażenie) może wydarzyć się w każdym wieku, i jest to niebezpieczna sytuacja.

Fala zakażeń RSV wśród amerykańskich dzieci

Amerykańscy lekarze odnotowali teraz znaczny wzrost infekcji RSV wśród dzieci w wieku szkolnym. Wirus „z podwójną prędkością i wypełnia szpitale”, co napawa ekspertów dużym niepokojem. Uważają, że może być to niejako pokłosie COVID-19, w przypadku którego relatywnie niewielka część dzieci zapadała na ciężką chorobę.

Teraz ani maski, ani dystans społeczny wydały się nie zatrzymać niebezpiecznego patogenu, jakim jest RSV. Wzrost liczby zachorowań zaobserwowano się w ostatnich miesiącach w południowej części Stanów Zjednoczonych, ale szybko dotarł na północ. Jak podaje CDC (Amerykańskie Centra Kontroli Chorób), szczyt infekcji przypadł na lipiec.

„O tej porze roku jest to bardzo niepokojące i nietypowe” – powiedziała dr Allison Bartlett, która specjalizuje się w pediatrycznych chorobach zakaźnych w UChicago Medicine.

Sytuacji nie poprawia fakt, że w kraju rozprzestrzenia się wariant Delta koronawirusa, który jest kolejnym zagrożenie dla układu oddechowego. W drugiej połowie sierpnia część amerykańskich dzieci powinna wrócić do szkół – czy tak jednak się wydarzy?

Czytaj też:

Tym wirusem niezwykle łatwo się zarazić. Aż 86 proc. zakażonych Polaków nie wie, że są nosicielami