3 oznaki stresu, które ludzie próbują ukryć

Psycholodzy tłumaczą, że to normalne, a nawet korzystne, że czasami odczuwasz niewielki stres. On motywuje cię do działania, daje energię. Sytuacja zmienia się jednak diametralnie gdy zmagasz się z przewlekłym silnym stresem. Wiele z nas nie umie sobie z nim poradzić i stara się to ukryć.

Co to jest stres?

Stres to emocja, którą odczuwasz, gdy twoje ciało reaguje na bodźce zewnętrzne postrzegane jako zagrożenia. Podobne emocje możesz odbierać gdy jesteś pod dużą presją. Kiedy odczuwamy presję, strach lub niepokój, układ nerwowy zmusza ciało, aby uwolniło hormony stresu, w tym adrenalinę, noradrenalinę i kortyzol. Pod wpływem stresu pojawiają się zmiany fizjologiczne, które pomagają nam radzić sobie z zagrożeniem lub niebezpieczeństwem. Nazywa się to „odpowiedzią na stres” lub odpowiedzią „walcz lub uciekaj”. Poznaj, jakie są trzy oznaki stresu, którzy ludzie chcą zwykle ukryć przed światem.

1) Stres może zaburzać prawidłowe odżywianie

Wydzielany w stresujących sytuacjach hormon, zwiany kortyzolem, może sprawić, że zmieni się twój apetyt. Organizm będzie dawał ci sygnały, że potrzebuje słodkich, słonych lub tłustych potraw. Stanowią one „wysokoenergetyczne paliwo” dla twojego organizmu, którego potrzebujesz w kryzysowych sytuacjach. Jeśli jesteś zestresowany, możesz odczuwać nie tylko chęć na wysokokaloryczne potrawy, ale też jeść większą ilość jedzenia niż zwykle. Nazywane jest to „zajadaniem stresu”. I chociaż wiele osób o tym nie myśli objadając się, to jest wyraźny znak, że poziom stresu wymknął się spod kontroli. Może zdarzyć się też zupełnie inna sytuacja związana ze stresem. Nie będziesz wcale odczuwać głodu i zapomnisz o jedzeniu, co jak wiadomo, nie jest korzystne dla organizmu. Okazuje się, że stres wpływa również na metabolizm. Badania dowodzą, że zestresowani ludzie w ciągu 24 godzin spalają około stu mniej kalorii niż ci, którzy nie odczuwają takich emocji. Stres może więc spowodować, że przez kilka miesięcy przybędzie ci parę dodatkowych kilogramów.

2) Stres zaburza zdrowy sen

Przewlekły stres niekorzystnie wpływa na układ nerwowy. Może powodować problemy ze snem. Czasami jest to bezsenność, a innym razem niespokojny sen, który powoduje, że budzisz się niewyspany i zmęczony. U niektórych ludzi stres może powodować natomiast nadmierną senność. Może mieć to również związek z depresją, która zdarza się, że pojawia się pod wpływem silnych negatywnych emocji.

3) Stres osłabia pamięć

Badania wskazują, ze kiedy jesteś zestresowany trudniej ci się uczyć. Dotyczy to tylko silnego lub przewlekłego stresu, bo umiarkowany może poprawić zdolność uczenia się.

Czytaj też:

Zwiększ swój „iloraz wdzięczności”. Poczujesz się szczęśliwszy