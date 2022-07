Pokonają 3180 km, aby ratować chorych. Na poznańskiej Malcie nie brak będzie atrakcji

Już 9 lipca nad poznańską Maltą odbędzie się druga edycja „Rajdu po Zdrowie” organizowanego przez Fundację Carita, pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia Pana Adama Niedzielskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka i Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka. Akcja ma charakter ogólnopolski i międzynarodowy.

Kilometry na rzecz chorych

W wydarzeniu udział weźmie 207 osób, które pokonywać będą kilometry na rzecz chorych ze szpiczakiem mnogim. Razem zadeklarowano do pokonania 3180 km. Zebrane środki organizatorzy rajdu przekażą na rehabilitację pacjentów z tym nowotworem.

– Od ponad 10 lat Fundacja Carita prowadzi działalność edukacyjną zarówno wśród pacjentów jak i ogółu społeczeństwa. Budujemy świadomość na temat szpiczaka plazmocytowego i wczesnej diagnostyki a także inicjujemy i wspieramy działania mające na celu zwiększenie dostępu polskich pacjentów do nowoczesnych metod leczenia szpiczaka. Organizując „Rajd Po Zdrowie” chcemy pokazać po raz kolejny, że „niemożliwe nie istnieje”, a pacjenci dzięki odpowiedniemu leczeniu mogą żyć aktywnie – czasem nawet bardziej niż przed diagnozą – wyjaśnia Łukasz Rokicki, Prezes Fundacji Carita im. Wiesławy Adamiec.

„Rajd po zdrowie” to wydarzenie o charakterze świadomościowym i edukacyjnym skierowane do pacjentów ze szpiczakiem, ich bliskich oraz wszystkich, którzy chcą wesprzeć realizację celów Fundacji Carita.

#JedziemyPoZdrowie

Tegoroczna edycja rajdu odbędzie się pod hasłem #JedziemyPoZdrowie i będzie można w niej uczestniczyć zarówno stacjonarnie jak i online. Uczestnicy stacjonarni podczas zapisów, które trwały do 12 czerwca mieli do wyboru dwie trasy rowerowe. 70 uczestników zadeklarowało do pokonania trasę krótszą 5-cio kilometrową (przejazd wokół jeziora Malta), zaś aż 109 osób wybrało dłuższą 20-sto kilometrową trasę (z przerwą w połowie trasy). Spośród rajdowiczów 45 osób stanowić będą pacjenci, 30 osób – opiekunowie, 20 osób – personel medyczny, 33 osoby – pozostali uczestnicy. Zaś pozostałe 79 osób stanowić będą partnerzy wydarzenia. Całość wydarzenia będzie transmitowana na www.rajdpozdrowie.org.

W rajdzie udział wezmą również organizacje działające na rzecz pacjentów onkologicznych między innymi: Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Fundacja DKMS organizacje zrzeszone w HematoKoalicji, czyli Fundacja OnkoCafe, Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz Fundacja Alivia oraz Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki SARCOMA.

Każdy z uczestników w ramach „Rajdu po zdrowie” otrzyma pakiet startowy. Osoby biorące udział w trybie online (28 uczestników), którzy zadeklarowali przebyć trasę z dowolnego miejsca w wybranej przez siebie lokalizacji, otrzymają spersonalizowaną koszulkę, medal oraz materiały edukacyjno – informacyjne.

– „Rajd po zdrowie” to inicjatywa, która ma na celu edukację prozdrowotną i przeciwnowotworową oraz budowanie wspierającej społeczności. Chcemy pokazać pacjentom ze szpiczakiem, że nie są sami a szpiczak to nie wyrok. Pacjenci hematoonkologiczni dzięki nowoczesnym terapiom są aktywni społecznie i sprawni fizycznie mogą dalej pracować, realizować swoje marzenia i plany rodzinne. Mogą prowadzić satysfakcjonujące życie, a nawet robić rzeczy, których nie robili przed chorobą. Są gotowi do podejmowania wyzwań, nie tylko rowerowych, ale i tych najważniejszych – walki o życie i zdrowie – podkreśla Łukasz Rokicki Prezes Fundacji Carita.

– Wyzwaniem natomiast nadal pozostaje dostęp do nowoczesnych terapii na wszystkich etapach leczenia. Pamiętać bowiem należy, że leczenie szpiczaka trwa przez całe życie pacjenta i musi się zmieniać, ponieważ komórki szpiczaka po jakimś czasie uodporniają się na lek i trzeba podać inny. Dlatego wszyscy pacjenci w Polsce – i ci przeleczeni, i ci z nawracającą postacią – potrzebują dostępu do szerokiego wachlarza leków, bo tylko dzięki nim będą w stanie normalnie żyć i funkcjonować przez długie lata – puentuje Prezes Fundacji Carita Łukasz Rokicki.

– Organizując rajd chcemy wspólnie tworzyć nową historię i przełamywać wszelkie bariery. „Rajd po zdrowie” współtworzy społeczność wrażliwą na potrzeby innych. Integruje różne środowiska – chorych na szpiczaka, pracowników ochrony zdrowia, przedstawicieli władz i fanów kolarstwa. To dobra okazja, by spotkać się poza murami szpitala a przy okazji wesprzeć szczytny cel, jakim jest rehabilitacja tych pacjentów, którzy ze względu na chorobę nie mogą aktywnie uczestniczyć w rajdzie – dodaje.

Na uczestników rajdu czekać będą nagrody i atrakcje, m.in.: strefa gastronomiczna oraz strefa Health Care z ofertą bezpłatnych badań diagnostycznych min. badaniem skóry, badaniem gęstości kości i ogólnymi badaniami diagnostycznymi. W tym samym miejscu Fundacja DKMS będzie prowadziła punkt rejestracyjny dawców szpiku. – W Polsce jedynie 25% pacjentów z nowotworami krwi i innymi chorobami krwiotwórczymi potrzebujących transplantacji szpiku znajduje dawcę wśród swojej rodziny. Szansą dla pozostałych jest pomoc dawcy niespokrewnionego. W punkcie rejestracyjnym Fundacji DKMS każda zdrowa osoba będzie mogła się jako dawca szpiku zarejestrować, znaleźć swojego bliźniaka genetycznego i tym samym dać komuś szansę na drugie życie – zachęca Rokicki.

W specjalnej strefie edukacyjnej dziennikarka telewizyjna Iwona Schymalla będzie rozmawiać z ekspertami i zaproszonymi gośćmi o sprawach najważniejszych dla pacjentów, w tym o nowych sposobach leczenia.

– Przygotowaliśmy również coś dla miłośników muzyki i latynoskich rytmów. Na naszej rajdowej scenie wystąpią: Rey Ceballo & Tripulacion Cubana. Będzie dużo pozytywnej energii, którą chcemy się podzielić ze światem. Bądźcie tego dnia z nami i razem okażmy wparcie pacjentom ze szpiczakiem – zaprasza Rokicki.

Inicjatorem rajdu jest podopieczny Fundacji Carita – Grzegorz, pasjonat kolarstwa i turystyki rowerowej. O tym, że choruje na szpiczaka dowiedział się w 2017 roku, gdy choroba była już w bardzo zaawansowanym stadium. Szpiczak diametralnie zmienił życie Grzegorza, uniemożliwiając nie tylko realizowanie pasji, ale też prowadzenie normalnego życia. Dzięki nowoczesnym lekom Grzegorz wrócił do formy i rok po diagnozie na kolejną wizytę w szpitalu oddalonym o 250 kilometrów pojechał... rowerem!

O szpiczaku

Szpiczak mnogi (szpiczak plazmocytowy) to nowotwór złośliwy układu krwiotwórczego. Jest drugim co do częstotliwości występowania nowotworem krwi. Co roku w Polsce diagnozuje się około 2000 nowych przypadków szpiczaka, a liczba osób diagnozowanych z roku na rok rośnie. W większości przypadków nowotwór ten występuje u osób po 50 roku życia, ale do fundacji coraz częściej zgłaszają się osoby młodsze, aktywne zawodowo i społecznie, będące w najbardziej produktywnym okresie życia.

Choroba charakteryzuje się nadmierną produkcją zmienionych nowotworowo plazmocytów w szpiku kostnym i wypieraniem zdrowych komórek. Choroba – oprócz pogorszenia samopoczucia i osłabienia – uszkadza układ kostny i prowadzi do złamań, upośledza także czynności krwiotwórcze szpiku, prowadząc do anemii i znacznego obniżenia odporności, powoduje także niewydolność nerek.

Nadal nie wiadomo jakie są bezpośrednie przyczyny szpiczaka mnogiego. Rozwój medycyny i pojawienie się nowoczesnych terapii spowodowało, że nieuleczalna choroba, jaką jest szpiczak, staje się chorobą przewlekłą.

