Nawet w momencie największego zagrożenia jodu nie będę przyjmował – mówi znany endokrynolog

Specjalista tłumaczy, jakie konsekwencje może mieć przyjęcie tabletki z jodem zalecanej na wypadek katastrofy nuklearnej. Zdaniem prof. Zgliczyńskiego prewencyjne przyjęcie jodu może prowadzić do pojawienia się niedoczynności lub nadczynności tarczycy indukowanej jodem. Liczba powikłań zwiększa się wraz z wiekiem pacjentów.

Kiedy można zażyć tabletki z jodem?

Zdaniem specjalisty, tabletkę ze stabilnym jodem powinno się zażyć bezpośrednio po przekazaniu przez odpowiednie służby sygnału, że należy to zrobić. Ważne jest, żeby nie przyjmować go wcześniej. Optymalny czas to do 24 godzin przed spodziewanym narażeniem na promieniowanie.

Na skutki promieniowania narażone są zwłaszcza młode organizmy

W momencie katastrofy nuklearnej dochodzi do skażenia terenu i wyrzutu jodu promieniotwórczego do atmosfery. Skażony jod, który przedostaje się wtedy do tarczycy, kumulując się w niej, z czasem może doprowadzić do raka tego narządu. Najbardziej na ryzyko zachorowania na nowotwór narażone są dzieci, młodzież, a także kobiety ciężarne i kobiety karmiące. Przyjęta w odpowiednim czasie tabletka z jodem, ma wysycić tarczycę tak, żeby nie przyjmowała już radioaktywnego jodu.

„Tarczyca to narząd wewnętrznego wydzielania, którego zadaniem jest wychwytywanie jodu z powietrza, wody i pokarmu, z którego następnie są wytwarzane hormony tarczycy. Ten jod kumuluje się w gruczole tarczowym, w związku z tym kumulacja jodu skażonego może spowodować z czasem w niektórych przypadkach powstanie nowotworu” – tłumaczy prof. Wojciech Zgliczyński

Jaką dawkę jodu należy przyjąć?

Według najnowszych zaleceń, w przypadku katastrofy nuklearnej osoba dorosła powinna zażyć 2 tabletki jodu, czyli ok. 100 mg jodu. Im organizm młodszy, tym dawka przyjętego jodu stabilnego powinna być proporcjonalnie mniejsza. Dzieciom od 3 do 12 roku życia zaleca się jedną tabletkę, od 1 miesiąca do 3 roku życia – pół tabletki. Noworodki wymagają jednej czwartej tabletki. Żeby ją podać noworodkowi, należy rozkruszyć jedną czwartą tabletki i rozpuścić ją w mleku lub innym płynie. Kobiety w ciąży i karmiące powinny przyjąć dwie tabletki jak inni dorośli.

