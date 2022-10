Wirus HIV atakuje! Rośnie liczba chorych w Polsce

Od początku roku do końca września w Polsce rozpoznano 1678 przypadków zakażeń wirusem HIV. Jeśli tempo wzrostu będzie się utrzymywać przez ostatnie miesiące 2022 roku, bariera 2000 nowych przypadków może zostać przekroczona – wskazują eksperci z Państwowego Instytutu Badawczego. Mimo rosnącej liczby zachorowań Polska jest nadal zaliczana do krajów o niskiej prewalencji HIV, tak jak kraje Europy Zachodniej, a nie wysokiej, jak kraje za naszą wschodnią granicą.

Czym spowodowany jest wzrost zachorowań na HIV?

Zdaniem ekspertów z resortu zdrowia, wpływ na wzrost zakażeń wirusem HIV mogą mieć m.in. „zmieniające się zachowania społeczne w sferze seksualnej”, a także przyjazd do Polski uchodźców wojennych z Ukrainy.

„Zmieniające się zachowania społeczne w sferze seksualnej i pojawiające się, także w populacji młodzieży i młodych dorosłych, nowe realne ryzyka, jak również tocząca się za wschodnią granicą naszego kraju wojna, której jednym ze skutków jest napływ dużej liczby uchodźców wojennych z Ukrainy, mogą spowodować wzrost liczby zakażeń” – wyjaśnia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Co wspólnego ze wzrostem zachorowań na HIV ma pandemia?

Przyczyna wzrostu zachorowań jest złożona, nie jest do końca znana zależność między zachorowaniem na COVID-19 a zakażeniami HIV. Na razie wiadomo, że w pandemii, w czasie ostatnich dwóch, dostęp do diagnostyki był ograniczony. Dotyczy to nie tylko zakażeń wirusem HIV – tłumaczą eksperci.

Wzrost zakażeń na choroby zakaźne

W ostatnim roku zanotowano w Polsce wzrost zakażeń na choroby zakaźne. Od stycznia do końca września 2021 roku wykazano 1661 przypadków szkarlatyny, a w analogicznym okresie 2022 roku już 6059. Rok temu odnotowano nieco ponad 32 tys. przypadków ospy wietrznej, a w tym roku już ponad 130 tys. Dwukrotnie więcej zarejestrowano też choćby chorych na świnkę.

Jak chronić się przed HIV?

Trzeba po pierwsze wiedzieć, jak można się zakazić tym wirusem. Istnieją tylko trzy drogi przenoszenia HIV:

przez kontakty seksualne;



przez krew;



z zakażonej matki na dziecko.

Standardem ochrony jest prawidłowe stosowanie prezerwatywy podczas całego stosunku – daje to wysoką, choć nie 100-proc. ochronę przed wirusem. Ponieważ wirus przenosi się przez krew, należy używać wyłącznie sterylnego jednorazowego sprzętu do wkłuwania. Istnieje również profilaktyka poekspozycyjna, czyli przyjęcie leków, które zmniejszają ryzyko zakażenia. Prowadzą ją placówki szpitalne.

