Dotknij swoich piersi! 6 rzeczy, które powinny cię zaniepokoić

W Polsce rak piersi stanowi ok. 23-25 proc. przypadków nowotworów u kobiet. Najczęściej chorują kobiety po 50 roku życia, ale to nie oznacza, że nowotwór nie dotyczy młodszych osób. Zachorować może także dwudziestolatka.

Jak podkreślają eksperci, nowoczesne metody leczenia raka piersi przynoszą coraz lepsze skutki. Wczesne wykrycie raka daje duże szanse na całkowite wyleczenie. Nawet w bardziej zaawansowanych stadiach rozwoju raka można dopasować kurację, tak aby zapewnić pacjentce maksymalny komfort życia i zachowanie aktywności.

Samobadanie piersi – na co zwrócić uwagę?

Podstawą profilaktyki jest samodzielne badanie piersi, które każda kobieta powinna wykonywać regularnie raz w miesiącu, w tym samym dniu cyklu, najlepiej kilka dni po zakończeniu miesiączki. Jeśli w czasie badania zauważalne są jakiekolwiek niepokojące objawy, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Większość zmian wyczuwanych podczas samodzielnego badania jest niegroźna, ale nawet złośliwe nowotwory, wykryte na wczesnym etapie, są w ogromnej większości w pełni wyleczalne.

Zwróć uwagę na 6 konkretnych rzeczy. Co może zaniepokoić podczas samobadania piersi?

zmiana wielkości i kształtu piersi, która nie ustąpiła po miesiączce,

guzki lub zgrubienia wyczuwalne w piersi lub pod pachą (zwykle niebolesne),

zmiana koloru skóry piersi,

wciąganie skóry piersi,

pomarszczenie lub łuszczenie skóry piersi,

zmiany w obrębie brodawki piersi.

Jeśli zauważysz u siebie jakiekolwiek niepokojące zmiany, nie czekaj z wizytą u lekarza.

Dla kogo mammografia? Pilnuj kalendarza badań

Bardzo często pierwsze etapy rozwoju choroby przebiegają bezobjawowo. Tym ważniejsze jest zatem pilnowanie kalendarza badań profilaktycznych. Jeśli jesteś kobietą w wieku 50-69 lat, pamiętaj o regularnej mammografii, wykonywanej w Polsce bezpłatnie i bez skierowania. To metoda, która daje wymierne rezultaty w wykrywaniu wczesnych stadiów choroby i znacząco wpływa na zmniejszenie liczby zgonów. Badania kliniczne wykazały, że w grupie kobiet w wieku 50–69 lat, które wykonywały badania mammograficzne co rok lub co 2 lata, umieralność zmniejszyła się o 25-30 proc.

