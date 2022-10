Brzydko pachnie ci z ust? To wskazuje na poważne problemy z nerkami

Nerki to nieduże narządy, które wykonują bardzo ważną pracę – odfiltrowują z organizmu toksyny, które każdego dnia dostają się do naszego krwioobiegu. Aby wyprodukować 1 do 2 litrów moczu, muszą filtrować aż 20 –150 litrów krwi. Oznacza to, że w ciągu 24 godzin przez obie nerki przepływa prawie 4000 litrów krwi, co daje równowartość 20 wanien! Nie ułatwiamy im zadania, pijąc alkohol, doprowadzając do odwodnienia organizmu i niewłaściwie się odżywiając.

Nieświeży oddech

Okazuje się, że nieświeży oddech sygnalizuje nie tylko problemy z zębami i świadczy o rozwoju próchnicy, ale też może wskazywać na inne, znacznie poważniejsze choroby. Dolegliwość może mieć związek z odkładaniem się w organizmie mocznika, który jest końcowym produktem metabolizmu białek w wątrobie. Mocznik transportowany jest z krwią aż do nerek, których zadaniem jest usunięcie go wraz z moczem. Metaliczny smak w ustach i charakterystyczny zapach wydychanego powietrza to sygnał, że praca nerek została zburzona, a mocznik został źle odfiltrowany.

Sińce pod oczami

Jeśli nerki źle pracują, w organizmie gromadzi się nadmiar płynów. Wokół oczu pojawiają się obrzęki i zasinienia. Wiele osób składa to jednak na karb niewyspania i lekceważy ten objaw. Jak tłumaczą lekarze, dolegliwość występuje w tzw. zespole nerczycowym, kiedy dochodzi do nadmiernej utraty białka wraz z moczem. Chorzy na tę dolegliwość mają bladą skórę, często wodobrzusze. Charakterystyczne jest również, że oddawany przez nich mocz pieni się.

Zaparcia

Wydaje się, ze zaparcia to problem gastryczny, ale w niektórych przypadkach świadczy też o chorobie nerek. Przewlekła niewydolność nerek (PChN) objawia się zaburzeniami pracy jelit oraz nieprzemijającymi zaparciami.

Swędzenie skóry

Badania opublikowane w „Seminars in Nefrology” wskazują, że nawet 40 proc. chorych ze schyłkową chorobą nerek ma problemy skórne. Pacjenci skarżą się na suchość skóry i uporczywe swędzenie.

Inne objawy podwyższonego poziomu mocznika

Przy zbyt wysokim poziomie mocznika mogą wystąpić także inne objawy. Są to m.in.:

obrzęki w okolicy kostek,

skurcze mięśni,

mrowienie w rękach i nogach,

zawroty głowy,

uczucie dezorientacji,

świąd skóry,

wysokie ciśnienie krwi,

nudności i wymioty.

