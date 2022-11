Czy nocny marek może stać się rannym ptaszkiem? Podpowiadamy jak zmienić nawyki

Funkcjonowanie w społeczeństwie często wymusza na nas wczesne wstawanie. Jeśli należysz do tych, którzy lubią długo spać i ranne pobudki dają ci w kość, dowiedz się, w jaki sposób możesz zmienić swoje nawyki. Zacznij od kilku prostych zaleceń.

Jak dobrze się wyspać?

Czy można wcześnie wstać i czuć się wyspanym? To pytanie zadają sobie pewnie wszystkie nocne marki. Okazuje się, że jest to możliwe. Wprowadź zdrowe nawyki do swojego życia!

1. Nie korzystaj z funkcji drzemki

Jak wskazują specjaliści, największym wrogiem porannego wstawania są drzemki oferowane przez budziki w telefonach. Zamiast wstawać, korzystasz z funkcji drzemki z nadzieją, że te dodatkowe kilka minut snu sprawi, że będziesz bardziej wypoczęty? Okazuje się, że takie działanie przynosi odwrotny skutek i powoduje, że rano budzisz się zmęczony. Najlepiej, jeśli budzik postawisz z dala od łóżka. Kiedy zadzwoni, będziesz musiał wstać, by go wyłączyć, a to najlepsza forma pobudki.

2. Zaplanuj miłe rzeczy o poranku

Poranne przyjemności w postaci aromatycznej kawy, spaceru do lasu lub odcinka ulubionego serialu obejrzanego przy śniadaniu mogą stać się twoim porannym rytuałem, który zmotywuje cię do wstania o świcie.

3. Budź się i kładź się spać o stałej porze

Ustal swój rytm dnia tak, aby codziennie rano budzić się i kłaść się spać o tej samej porze. Gorąca kąpiel lub ciekawa książka przed snem pozwoli ci się wyciszyć i szybciej zasnąć.

4. Nie korzystaj z telefonu przed snem

Jasny ekran telefonu nie sprzyja zasypianiu, dlatego warto odłożyć urządzenie około pół godziny przed splanowanym zaśnięciem. Zrezygnuj więc z przeglądania mediów społecznościowych do poduszki i odłóż surfowanie po internecie na poranek.

5. Nie jedz na noc

Postaraj się zjeść kolację 2 godziny przed snem. Zasypianie z pełnym żołądkiem i jedzenie ciężkostrawnych posiłków w nocy ma negatywny wpływ na zasypianie i budzenie się rano. Oczywiście, nie należy kłaść się spać głodnym, jednak przejedzenie sprawi, że trudniej będzie nam wstać o świcie.

8. Unikaj alkoholu

Lampka wina wieczorem sprawi, że szybciej zaśniesz, jednak może powodować problem ze wczesnym wstawaniem. Jeżeli zależy ci na pobudce o świcie, to unikaj picia alkoholu wieczorem.

