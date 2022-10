Jesteś ciągle zmęczony? To może być oznaką „śmiertelnej cukrzycy”

U osób z cukrzycą typu 2, na początku choroby stężenie glukozy we krwi tylko nieznacznie przekracza normę. Hormon nie działa jednak prawidłowo na komórki organizmu, przez co nie pobierają one dostatecznej ilości glukozy. Prowadzi to w konsekwencji do hiperglikemii i zmian chorobowych w organizmie. Po kilku latach, podczas badań przesiewowych okazuje się, że nowo zdiagnozowane osoby z cukrzycą typu 2 mają już problemy z nerkami, wzrokiem, cierpią na otyłość – wskazuje endokrynolog Kevin Pantalone. Wtedy mówi się, o „śmiertelnej cukrzycy”.

Pięć oznak „śmiertelnej cukrzycy”

Ciągłe zmęczenie

Lekarze wskazują, że zmęczenie jest jednym z najczęstszych objawów cukrzycy. Mimo że chorzy na cukrzycę dużo jedzą, cały czas skarżą się na brak energii. Dzieje się tak dlatego, że nieczułe na insulinę komórki tych pacjentów nie są w stanie pobierać dostarczanej z pokarmem glukozy. Dlatego też mimo tego, że chory dostarcza do swojego organizmu dużą ilość kalorii, jego tkanki nie mogą z niej korzystać. Powoduje to nadmierną senność i ciągłe zmęczenie.

Oddawanie dużych ilości moczu

Oddawanie dużych ilości moczu to jeden z pierwszych symptomów cukrzycy, które można łatwo przeoczyć. Chorzy na cukrzycę mają większe pragnienie, wypijają codziennie nawet kilka litrów płynów. Jak tłumaczą lekarze, jest to mechanizm obronny organizmu. Ma na celu rozrzedzenie krwi i wypłukanie nadmiaru glukozy. Wypita woda zostaje wchłonięta z przewodu pokarmowego do układu krwionośnego, dzięki czemu zwiększa objętość krążącej w nim krwi i obniża glikemię. Również oddawanie dużych ilości moczu pomaga pozbyć się nadmiaru glukozy.

Sprawdź inne objawy „śmiertelnej cukrzycy”

Niewyraźne widzenie

Retinopatia cukrzycowa jest główną przyczyną utraty wzroku u osób z cukrzycą – wskazują lekarze. Uszkodzone przez wysokie stężenie cukru we krwi naczynia krwionośne w siatkówce, zaczynają wydzielać do niej płyn. Gromadzenie się płynu w siatkówce, powoduje niewyraźne widzenie i inne wady wzroku. W późniejszych stadiach choroby naczynia krwionośne siatkówki zaczynają się zamykać, co grozi oderwaniem siatkówki i nawet utratą wzroku.



Otyłość



Specjaliści wskazują, że u osób otyłych podstawową rolę w rozwoju cukrzycy odgrywa insulinooporność, czyli zmniejszona wrażliwość tkanek i narządów na insulinę. W jej wyniku dochodzi do nietolerancji węglowodanów, a w efekcie do rozwoju cukrzycy typu 2. W leczeniu i profilaktyce cukrzycy kluczową rolę odgrywa dbałość o prawidłową masę ciała.



Nadmiar tłuszczu na brzuchu



Nadmiar tłuszczu w jamie brzusznej jest jednym z czynników rozwoju „śmiertelnej cukrzycy". Tłuszcz odkładający się wokół talii, która przyjmuje kształt jabłka, jest wyjątkowo niebezpieczny dla rozwoju cukrzycy. Opisywany jest przez lekarzy jako „metabolicznie aktywny", co oznacza, że przyczynia się do rozwoju cukrzycy i innych chorób przewlekłych.

