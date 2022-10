Lubisz relaksować się w wannie pełnej piany? Sprawdź, które nawyki nie są zdrowe

To, co przyjemne, nie zawsze jest zdrowe. Chociaż gorąca kąpiel po ciężkim dniu relaksuje i uspakaja, to warto z niej zrezygnować na rzecz prysznica. Naukowcy z Kyoto Prefectural University przeprowadzili badania w grupie 11 tys. osób, z których wynika, że gorąca kąpiel, zwłaszcza gdy jest na dworze zimno, nie jest korzystna dla zdrowia, a nawet może prowadzić do ataków serca. Długo trwająca kąpiel może też doprowadzić do omdlenia i zawrotów głowy – przestrzegają. Dotyczy to zwłaszcza wody, której temperatura jest nieco wyższa, niż ta, jaką przeciętnie nalewamy do wanny, i sięga ponad 40℃.

Gorąca herbata

Picie gorącej herbaty, zwłaszcza w chłodne dni, to codzienny nawyk wielu ludzi na świecie. Badania wskazują, że także ten nawyk może być szkodliwy dla zdrowia. Picie gorących napojów może doprowadzić do raka przełyku. Naukowcy z American Cancer Society przeanalizowali przypadki 50 tys. Irańczyków, którzy pili napoje o temperaturze wyższej niż 60℃. Stwierdzili, że ryzyko wystąpienia u nich raka jest aż o 90 proc. wyższe, niż u osób, które piją chłodniejsze napoje. Ryzyko zachorowania zwiększa się wraz z ilością wypitych gorących płynów.

Solenie potraw

Najnowsze badania naukowców z Tufts University dowodzą, że aż za 9,5 proc. wszystkich zgonów, które spowodowane były chorobami kardiometabolicznymi, odpowiada nadmierne spożycie soli. Duże spożycie soli może niekorzystnie wpływać też na pracę nerek i serca. Dlatego, zanim sięgniemy po solniczkę, zastanówmy się, czy to naprawdę konieczne. Sól można zastąpić zdrowymi przyprawami, które dodadzą smaku daniom.

Niejedzenie śniadań

Wielu osobom zdarza się nie zjeść śniadania i w pośpiechu wyjść do pracy. Eksperci wskazują, że jest to jeden z gorszych dla zdrowia nawyków, gdyż powoduje nadwagę. Nadwaga lub otyłość zwiększają bowiem ryzyko chorób serca, a nawet zgonu — tłumaczy dietetyczka z Bostonu Dana Greene, cytowana przez portal thehealthy.com.

„Śniadanie reguluje apetyt na cały dzień, więc pomijanie go sprawia, że jesz więcej później w ciągu dnia. To oznacza przyszły przyrost masy ciała. A wiedz, że nadwaga lub otyłość zwiększają ryzyko chorób serca i zgonu” — wyjaśnia ekspertka.

