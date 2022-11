Objawy możesz mieć nawet przez kilka lat. Pół miliona osób w Polsce nie wie, że ma cukrzycę

Chociaż cukrzyca to jedna z najczęściej diagnozowanych w Polsce osób, to okazuje się, że wiele osób trafia do lekarza zbyt późno. Choroba rozwija się długo, nie dając wyraźnych objawów. Jednym z nich jest ciągłe zmęczenie. Wystarczy proste badanie, żeby dowiedzieć się, czy jesteś chory.

Cukrzyca może rozwijać się od trzech do sześciu lat nie zanim wystąpią pełne objawy choroby. Dlatego tak ważne jest wykonywanie profilaktycznych badań, w tym kontrolowanie poziomu cukru we krwi. Pomiar glikemii na czczo powinny robić co roku wszystkie osoby po 45. roku życia – podkreślają lekarze z Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Badanie jest proste, o zlecenie należy poprosić swojego lekarza pierwszego kontaktu. Normy poziomu glukozy Prawidłowa wartość poziomu glukozy we krwi to przedział 3,9–5,5 mmol/l (70–99 mg/dl). Poziom nieznacznie wyższy — 5,6-6,9 mmol/l może wskazywać na stan przedcukrzycowy, czyli stan pomiędzy zdrowiem a rozwojem cukrzycy w pełni. Ryzyko rozwoju cukrzycy u osób ze stanem cukrzycowym jest od trzech do 10 razy wyższe niż u osób, które mają na czczo prawidłową glikemię. Kto powinien zrobić sobie badanie? Do czynników rozwoju choroby należą: nadwaga lub otyłość (obwód w talii powyżej 80 cm: kobiety lub powyżej 94 cm: mężczyźni),



cukrzyca występująca w rodzinie,



mała aktywność fizyczna,



występowanie stanu przedcukrzycowego,



przebycie cukrzycy ciążowej,

urodzenie dziecka o masie ciała powyżej 4 kg,

nadciśnienie tętnicze,

dyslipidemia, czyli stężenie cholesterolu frakcji lipoprotein dużej gęstości mniejszej niż 40 mg/dl lub triglicerydów – wyższe niż 150 mg/dl,



choroba układu sercowo-naczyniowego,



zespół policystycznych jajników. Zmień styl życia, uchroni cię przed chorobą Lekarze podkreślają, jak ważna jest, zarówno w zapobieganiu, jak i leczeniu cukrzycy zmiana stylu życia. Najnowsze zalecenia dotyczą sposobu odżywiania, ruchu oraz snu. Rekomendowana jest zróżnicowana dieta, z małą ilością tłuszczu zwłaszcza zwierzęcego, z dużą ilością warzyw, z przewagą potraw gotowanych i pieczonych, a nie smażonych oraz unikanie cukru w każdej postaci.Okazuje się, że również zła jakość snu w nocy oraz niedostateczna jego ilość mogą prowadzić do pogorszenia wyników leczenia. „Chodzi o to, że tabletki niewiele dadzą, jeśli pacjent będzie źle jadł, nie dosypiał i nie zwiększy aktywności fizycznej. Modyfikacja stylu życia niezmiennie pozostaje fundamentem leczenia cukrzycy, zwłaszcza cukrzycy typu 2” – wskazuje prof. Leszek Czupryniak z Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w wywiadzie dla PAP. Czytaj też:

