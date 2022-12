Wielbłądzia grypa w Katarze! Zagrożenie dla piłkarzy i kibiców

Wielbłądzia grypa to inaczej bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej. Jest to wirusowa choroba układu oddechowego wywoływana przez koronawirusa MERS-CoV, który po raz pierwszy został zidentyfikowany w Arabii Saudyjskiej w 2012 roku. Zagrożenie wirusem występuje głównie na Półwyspie Arabskim, ale odnotowywano je również w innych częściach świata. W sierpniu br. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że od czasu wykrycia wirusa 27 państw zgłosiło przypadki zakażeń, w tym Katar.

Wielbłądzia grypa to choroba odzwierzęca

Rezerwuarem wirusa są wielbłądy jednogarbne. Ludzie mogą się nim zarazić poprzez bezpośredni lub pośredni kontakt (kał, mocz, mleko, wydzielina dróg oddechowych) z zarażonymi zwierzętami. Ryzyko zakażenia niesie też ze sobą spożywanie niepoddanego właściwej obróbce termicznej wielbłądziego mięsa. Możliwa jest transmisja wirusa z człowieka na człowieka, ale występuje głównie w bliskich kontaktach – wskazują epidemiolodzy.

Objawy wielbłądziej grypy

Zakażenie wirusem MERS-CoV może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. U niektórych osób może jednak objawiać się zapaleniem płuc z ostrą niewydolnością oddechową, a nawet niewydolnością wielonarządową, w tym niewydolnością nerek. Okres wylęgania choroby wynosi średnio 5-6 dni. Symptomy choroby to najczęściej:

gorączka,

kaszel,

duszność,

objawy żołądkowo-jelitowe,

bóle brzucha,

biegunka i wymioty,

bóle głowy, mięśni i stawów.

Nie jest dostępna szczepionka przeciwko MERS-CoV. W przypadku choroby stosuje się leczenie objawowe, zależne od kondycji chorego.

Jak uchronić się przed chorobą?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca stosowanie ogólnych środków higieny, w tym regularne mycie rąk przed i po dotknięciu zwierząt, a także unikanie kontaktu z chorymi zwierzętami. Należy uważać również na pochodzące od zwierząt produkty. Jak zaznacza WHO, spożywanie mleka i mięsa, niesie ze sobą wysokie ryzyko infekcji różnymi patogenami, nie tylko MERS-CoV.

Jak podaje WHO, ok. 35 proc. wszystkich zgłoszonych przypadków zakończyło się śmiercią. Eksperci nie wykluczają jednak ich przeszacowania.

