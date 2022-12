Jak uchronić się przed HIV? Liczba zakażonych osób w Polsce rośnie

Po trzydziestu latach od wykrycia w Polsce pierwszego zakażenia szacuje się, że nawet 35 tys. osób żyje z wirusem HIV, a prawie co druga o tym nie wie i może nieświadomie zarażać. Dlatego warto wykonywać testy wykrywające zakażenie wirusem – wskazują lekarze.

Niestety, wciąż niewiele osób chce się badać, a przy tym nie rezygnują z życia seksualnego. Jak wynika z najnowszych badań, w Polsce przynajmniej raz w życiu test na HIV zrobiło tylko 9 proc. Polaków.

Kto powinien wykonać test?

Wykonanie testu w kierunku HIV zaleca się w sytuacji, kiedy wchodzimy w związek z nowym partnerem, który miał wcześniej innych partnerów seksualnych. Zwłaszcza osoby które:

podczas kontaktów seksualnych nie stosowały zawsze prezerwatyw (w tym podczas kontaktów oralnych),

miały wielu partnerów/wiele partnerek seksualnych,

przyjmowały narkotyki w zastrzykach,

przebyły chorobę przenoszoną drogą płciową,

miały wykonany np. tatuaż lub piercing przy użyciu niesterylnego sprzętu.

Dodatni wynik testu przesiewowego nie zawsze oznacza zakażenie

Dodatni wynik testu przesiewowego należy zawsze potwierdzić kolejnym badaniem, tzw. testem potwierdzenia (Western blot). Zdarza się, że niezakażona HIV osoba otrzyma wynik dodatni (pozytywny/reaktywny) w teście przesiewowym. Może być to spowodowane m.in.: ciążą, ostrymi infekcjami wirusowymi, szczepieniami, chorobami autoimmunologicznymi.

Dodatni wynik testu potwierdzenia

Dopiero wynik tego testu potwierdza, że u badanej osoby rozpoznano zakażenie HIV. W takim wypadku należy zgłosić się do poradni prowadzącej leczenie ARV. Lista placówek znajduje się na stronie internetowej www.aids.gov.pl.

Co to jest AIDS?

Nieleczone zakażenie HIV prowadzi do rozwoju AIDS, czyli zespołu nabytego upośledzenia odporności. Jest to zespół chorób atakujących osoby zakażone HIV. Zalicza się do niego różne infekcje i typy nowotworów. Oblicze choroby przez lata bardzo się zmieniło. Zakażenie wirusem HIV nie stanowi już bezpośredniego zagrożenia utraty życia. Wczesne wykrycie zakażenia i leczenie pozwala przeżyć chorym długie lata.

Na czym polega terapia?

U zakażonych HIV stosuje się leczenie antyretrowirusowe (ARV). Obejmuje szeroki wachlarz terapii, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów i dzięki temu skuteczne. Tego typu leczenie jest dostępne w Polsce.

Jak uprawiać seks i nie zarazić się?

Konsekwentne używanie prezerwatyw daje niemal 100 proc. ochronę przed zakażeniem. Bezpieczne są wszelkiego rodzaju kontakty intymne, w których nie dochodzi do penetracji, do kontaktu z nasieniem, wydzielinami kobiecych narządów płciowych lub z krwią. Jeśli nie dochodzi do kontaktu spermy lub krwi z błonami śluzowymi nie ma możliwości zarażenia się. Przeniesienie HIV przez nieuszkodzoną w widoczny sposób skórę jest niemożliwe – skóra stanowi naturalną barierę chroniącą przed czynnikami chorobotwórczymi. Całowanie się nie pociąga za sobą ryzyka przeniesienia zakażenia HIV. Ślina nie jest materiałem zakaźnym – wyjaśniają lekarze.

Jeśli partnerzy są dla siebie pierwszymi w życiu partnerami seksualnymi i nie mieli innego ryzyka zakażenia lub wykonali test w kierunku HIV i otrzymali negatywne wyniki, a później są sobie wzajemnie wierni, wówczas ryzyko zakażenia HIV nie istnieje. Poza tymi wyjątkami w dobie AIDS nie ma już bezpiecznego seksu – może być tylko bezpieczniejszy.

Najbardziej ryzykowne techniki seksualne

Nie każdy kontakt seksualny z osobą seropozytywną prowadzi do zakażenia partnera seksualnego. Wiadomo jednak, że pewne techniki seksualne są bardziej ryzykowne. Należą do nich:

kontakty analne (doodbytnicze) niosą ze sobą największe ryzyko zarówno dla strony „biernej”, jak i „czynnej”,

kontakty waginalne (dopochwowe) są bardziej ryzykowne dla kobiet niż dla mężczyzn,

kontakty oralne nie są tak bezpieczne, jak sądzono na początku epidemii AIDS. Wiadomo już, że ryzyko z nim związane jest mniejsze, niż w przypadku kontaktów waginalnych, jednak wiadomo także, iż są one bardziej ryzykowne dla osób, których jama ustna będzie miała kontakt z nasieniem lub krwią zawierającymi wirus.

