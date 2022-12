Masz na brzuchu „głowę meduzy”? Twoja wątroba jest śmiertelnie zagrożona

Tłuszcz i alkohol to zabójstwo dla wątroby. Jeśli w święta przesadziłeś z jedzeniem, to możesz mieć niestrawność i bóle brzucha. Najbardziej niepokojący jest jednak znak, zwany głową meduzy, który pojawia się, gdy z wątrobą jest już bardzo źle. Jeśli go zauważysz, nie zwlekaj z pójściem do lekarza.

Choroba wątroby rozwija się bezobjawowo, pacjent nie zdaje sobie z tego sprawy, bo nie ma żadnych dolegliwości bólowych. Tłuste jedzenie, alkohol i inne niezdrowe nawyki czynią jednak spustoszenia w tym narządzie i prowadzą do stłuszczenia wątroby. Kolejnym stadium jest marskość wątroby. Tego schorzenia nie da się niestety wyleczyć – alarmują lekarze. Co to jest głowa meduzy? Poszerzenie żył w okolicy pępka lub żył wewnętrznych zlokalizowanych na ścianie brzucha widoczne są gołym okiem, lub podczas badania USG. Pojawiają się, gdy dochodzi do wzrostu ciśnienia w żyle doprowadzającej krew do gruczołu wątrobowego. Rozszerzone naczynia krwionośne przypominają węże wijące się na głowie mitologicznej Meduzy, dlatego nazywane są „głową meduzy”. Świadczą o marskości wątroby, kiedy narząd jest już u schyłku wytrzymałości. „To niejedyne konsekwencje choroby wątroby. U chorych może też dojść do masywnego krwawienia z powstałych żylaków przełyku czy wodobrzusza, często dochodzi też do zapaleń otrzewnej, gdy bakterie z przewodu pokarmowego dostają się do płynu w obrębie jamy brzusznej – przestrzega prof. Michał Grąt z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, cytowany w portalu WP abcZdrowie. O poważnym schorzeniu wątroby świadczą również: ból w prawej, górnej części brzucha,

chroniczne, uciążliwe zmęczenie i osłabienie,

wyraźna utrata masy ciała. Nie czekaj na rozwój choroby, zadbaj o wątrobę już dziś Jak zadbać o wątrobę? Jeśli chcesz odciążyć wątrobę, staraj się pić dużo wody, by oczyścić organizm z toksyn. Zastąp kawę ziołową lub zieloną herbatą. Ale przede wszystkim ogranicz słodycze i tłuste produkty – doradzają lekarze. Pamiętaj, że chorobom wątroby sprzyja też: otyłość – niebezpieczna jest zwłaszcza wisceralna tkanka tłuszczowa, która gromadzi się wokół organów w jamie brzusznej, cukrzyca typu 2., insulinooporność, nieprawidłowa gospodarka lipidowa. Czytaj też:

5 naparów ziołowych na przejedzenie. Warto pić je w świętaCzytaj też:

Jak zregenerować wątrobę? Wprowadź do diety te produkty i sięgnij po zioła