4 najgorsze choroby wątroby. Tych objawów nie wolno ignorować

Każde schorzenie wątroby jest poważnym zagrożeniem dla ogólnego zdrowia oraz życia. Niewydolność tego narządu jest szczególnie niebezpieczna w przypadku osób, których organizm obciążony jest już innymi chorobami. Nie oznacza to, że schorzenia wątroby u osób młodych oraz w pełni sił są mniej niebezpieczne, bo kiedy choruje wątroba, cierpią też inne narządy i układy w naszym organizmie.

Przyczyny chorób wątroby

Przyczyny chorób wątroby możemy podzielić na trzy podstawowe grupy, czyli:

schorzenia o podłożu genetycznym,



schorzenia o podłożu wirusowym,



schorzenia związane z naszym trybem życia i sposobem odżywiania.

Do pierwszej grupy zaliczamy m.in. hemochromatozę, chorobę Wilsona, galaktozemię. Niektóre choroby wątroby, choć nie są chorobami typowo genetycznymi, to ryzyko ich rozwoju wzrasta, jeżeli wystąpiły u spokrewnionych z nami członków rodziny.

Wirusowe choroby wątroby są skutkiem zakażenia jednym z 5 wirusów, które powodują ostry lub przewlekły stan zapalny wątroby. Zapalenie wątroby może być też skutkiem działania innych czynników np. zatrucia lekami lub alkoholizmu.

W przypadku pozostałych schorzeń wątroby kluczowym czynnikiem, który warunkuje ich wystąpienie, jest stosowana dieta oraz nasz tryb życia. Żywność wysoko przetworzona, nadmiar tłuszczów w diecie, nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz nadużywanie leków mogą doprowadzić do niewydolności wątroby, nowotworu tego narządu oraz znacznego upośledzenia jego funkcjonowania.

Objawy chorób wątroby

Objawy chorób wątroby najczęściej pojawiają się w ich zaawansowanym stadium. Wątroba nie boli, a o problemach z tym narządem świadczą m.in.:

nawracające problemy gastryczne (biegunki, zaparcia, odbijanie, wzdęcia, wymioty),



zażółcenie skóry i błon śluzowych,



utrata apetytu,



osłabienie,



brak energii,



oddawania jasnych, niemal białych stolców,



ciemna barwa moczu, która nie jest związana z niewystarczającą ilością płynów w diecie,



uporczywy świąd skóry.

Problemy z wątrobą mogą objawiać się także zmianami skórnymi np. przebarwieniami, zmianą zabarwienia skóry wokół oczu oraz bólem brzucha, który pojawia, się dopiero gdy powiększona wątroba zaczyna uciskać na inne narządy lub stan zapalny obejmie otaczającą ją otrzewną.

4 poważne choroby wątroby

Powyższe objawy są wskazaniem do przeprowadzenia badań diagnostycznych w kierunku schorzeń wątroby. Powodują je ciężkie, przewlekłe schorzenia, które mogą doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia.

1. Zapalenie wątroby o podłożu wirusowym

Wirusy WZW typu A, B, C, D i E powodują zapalenie wątroby o różnym przebiegu. W Polsce najczęściej dochodzi do zapalenia wątroby, które powodowane jest zakażeniem WZW typu A i WZW typu B. Zakażenie wirusowe i związany z nim stan zapalny powodują przewlekłe problemy z funkcjonowaniem wątroby, a nieleczone są przyczyną niewydolności tego narządu.

Stan zapalny wątroby o przewlekłym i ostrym przebiegu mogą powodować także inne czynniki np. uraz, zatrucie lekami, zatrucie grzybami, przedawkowanie alkoholu oraz schorzenia autoimmunologiczne.

2. Marskość wątroby

Marskość wątroby to wywołane różnymi czynnikami obumieranie komórek wątroby, które przebiega z bliznowaceniem. Narząd staje się mniej wydolny, co prowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu, m.in. utrudnia procesy detoksykacyjne. Marskość wątroby jest chorobą, która często kończy się pierwotnym nowotworem wątroby.

3. Stłuszczenie wątroby

To kolejna z poważnych chorób, które stopniowo ograniczają czynność wątroby i prowadzą do uszkodzenia tego narządu. Wyróżniamy alkoholowe i niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Przebieg choroby w wielu przypadkach można spowolnić oraz całkowicie zatrzymać; możliwe jest też częściowe odwrócenie uszkodzeń tego narządu ze względu na zdolność wątroby do regeneracji.

4. Nowotwory wątroby

Rak wątroby nie zawsze jest skutkiem uszkodzeń tego narządu. Choć w wielu przypadkach nowotwór pierwotny wątroby poprzedzają jej schorzenia przewlekłe, to równie często komórki nowotworowe w wątrobie są efektem przerzutów choroby, która rozpoczęła się m.in. w płucach. Rak wątrobokomórkowy, który rozwija się bezpośrednio z komórek wątroby, najczęściej dotyka osoby nadużywające alkoholu, długotrwale stosujące leki m.in. sterydy, a także osoby cierpiące na przewlekłe stany zapalne wątroby i marskość wątroby.

