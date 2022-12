Masz problemy z pamięcią? Jedz buraki!

Wyniki badań dotyczące betaniny, czerwonego barwnika zawartego w buraku, naukowcy z University of South Florida przedstawili podczas konferencji „National Meeting & Exposition of the American Chemical Society”. Wskazali, że betanina może powstrzymywać reakcje zachodzące w mózgu, które prowadzą do rozwoju choroby Alzheimera.

Przebieg badania

Wiadomo, że za nieodwracalne zmiany w mózgu, prowadzące do utraty pamięci odpowiada beta-amyloid. To białko łączy się z metalami, zwłaszcza z miedzią i żelazem, tworząc pofałdowane struktury w neuronach, prowadząc do ich uszkodzenia. Naukowcy badali wpływ betaniny, która jest związkiem organicznym z grupy glikozydów na zachodzące w mózgu procesy. Przeprowadzili reakcję oksydacyjną DBTC (związku stosowanego do badania utlenienia) pod wpływem samego beta-amyloidu, w połączeniu z miedzią i w mieszaninie z miedzią i betaniną.

Wnioski z badania

Okazało się, że w pierwszym przypadku występowało niewielkie lub żadne utlenienie DBTC, natomiast w drugim (połączenie beta-amyloidu z miedzią) zaobserwowano znaczne utlenienie substancji modelowej. Wykazano w badaniach, że dodanie do mieszanki betaniny spowodowało 90 proc. spadek utlenienia i stłumiło niepożądane reakcje.

„Nie można powiedzieć, że betanina całkowicie zatrzymuje problem odkładania się szkodliwych peptydów, ale na pewno zmniejsza utlenianie, co sprawia, że może zapobiegać powstawaniu choroby Alzheimera. Wymaga to jednak dalszych badań – powiedział autor badania Li-June Ming, z University of South Florida.

Pierwsze objawy Alzheimera

Pierwsze objawy choroby mogą pojawiać się nawet już w 40. roku życia, chociaż zdarzają się przypadki jeszcze młodszych pacjentów. Są zwykle lekceważone, brane za roztargnienie. Osoba, w której mózgu zaczynają pojawiać się zmiany, nie może na przykład sobie przypomnieć, gdzie co położyła. Do charakterystycznych objawów nalezą:

problemy z koncentracją,

mieszanie dat,

problemy ze znalezieniem właściwego słowa,

gubienie rzeczy,

niewłaściwa ocena sytuacji,

częsta zmiana nastroju.

